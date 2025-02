Comenta Compartir

Si usted vive en Cáceres y no sabe nada de la 'cota 194', no se inquiete, seguro que se pone al día, como sucedió con la prima de riesgo en la anterior crisis, como pasa ahora con la inflación. Porque lo que sucede con los ... problemas es que no sirve de nada ignorarlos, al final aparecen y se dan de bruces con nosotros.

Cáceres tiene un problema endémico de abastecimiento de agua que llegó al límite en 1992, con cortes de suministro de 12 horas diarias. Entonces se decidió trasvasar desde el Almonte al Guadiloba como solución 'provisional'. En estos treinta años hemos vivido de todo: desde un intento de embalse en el propio Almonte, descartado por la declaración de impacto ambiental, a un rocambolesco trasvase desde Portaje, también descartado tras gastar 60 millones de euros, a, finalmente, una solución 'definitiva' que consiste en mover la toma del trasvase 'provisional' seis kilómetros aguas abajo con un coste de 14 millones de euros. Ciertamente, se puede mantener el abastecimiento de agua a Cáceres mientras la cota del embalse de Alcántara (en cuya cola se encuentra el Almonte) se mantenga por encima de los 194 metros. Actualmente alcanza los 195,41 metros, aunque en agosto ha llegado a bajar entre 40 y 60 centímetros a la semana. Hay que recordar, además, que el Guadiloba está al 38,26% de su capacidad, (7,80 Hm3 de un total de 20 Hm3), y que este verano el propio ayuntamiento ha planteado restricciones en el riego. De ahí que un eventual otoño seco (nada descartable en el actual contexto climático), pueda llevar a Cáceres a una situación límite. Y entonces ya verán ustedes cómo se pone de moda la 'cota 194' del embalse de Alcántara. La cuestión ya no es que esté en riesgo el suministro a los cacereños, sino que se hacen castillos en el aire con proyectos como CC Green, que consume ingentes cantidades de agua para la refrigeración del 'data center', sin haber hecho los deberes sobre las infraestructuras hidráulicas necesarias para una capital de provincia como es Cáceres.

