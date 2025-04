Tengo una cartera de trabajo. Es como un maletín, pero más desenfadado, tipo loneta. Se lo cuento porque, quizá, les haya sucedido: todo lo que ... sirve para guardar, y no trasluce hacia el exterior, acaba convirtiéndose en un cuarto trastero. Más o menos. Yo, según necesito, voy echando y, claro, acumulando. Algunos viernes mi cartera parece un bazar chino, aunque no haya nada en venta. Es solo que lo parece. Como tantas cosas.

Un amigo, que es psiquiatra, siempre se mete con mi maletín. Yo creo que me ve caminar escorado cuando me echo el trastero al hombro. Y le hace gracia. Cuento lo de su profesión porque un viernes, que es el día que más me escoro, me preguntó directamente qué llevaba ahí dentro. Y yo, que le vi venir, hice un cuerpo a tierra y respondí: no lo sé. Él, que es listo como un ajo, me espetó con pausa dramática incluida: llevarás tus cosas... Y yo, que intuí que la cervecita era con psicoanálisis, me callé. Pero, ¡ay, mis cosas!, pensé con suspiro incluido.

Yo lo sabía: que lo de las cosas de mi amigo, que son las mías, iba a traer cola. Y, al volver de las cañas, recordé cuánto había disfrutado con un libro que tuve que leer en la universidad: ‘La cosas que llevaban los hombres que lucharon’. Un libro duro, muy duro, en el que su autor, Tim O’Brien, componía una serie de relatos a partir del alma de quienes combatieron en Vietnam. Él también había luchado en aquel frente y, por tanto, conocía bien sus recovecos. A través de aquellas páginas, sin maquillaje, O’Brien hablaba de la verdad de aquellos soldados: la de su soledad más absoluta. Y de sus emociones: del «bagaje de emociones de los hombres que pueden morir». Hablaba de esas cosas. De sus cosas: las que se deben sentir, supongo, cuando la vida ya no vale nada.

Pero la guerra de O’Brien ya no es esta. Igual que mi cartera no es un chino, aunque los viernes lo parezca. Hoy la guerra es a cachos. Una imagen partida en el arranque del Telediario. Un instante, o dos, entre el horror y el photocall. Entre los harapos de los supervivientes y una canción de U2 en el metro de Kiev. Porque, mientras una madre improvisa un pañal para su bebé con bolsas de plástico y cinta aislante, un acompañante de Angelina Jolie la enfoca con su móvil y se marca un selfie a tiempo. Justo antes de que ella se despida sonriendo al entrar en el coche que la librará de un ataque aéreo. Y ante este collage indigerible de pases VIP y vidas rotas, yo me acuerdo de Gila, el maravilloso humorista. Y pienso en que, ojalá, él viniera a explicarme esta guerra, aunque fuera por teléfono. A ver si entre los dos hacemos que los cachos cobren sentido, aunque tengamos que juntarlos en un maletín, de loneta. Que es donde van las cosas que llevamos… todos. O eso me parece.