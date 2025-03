Comenta Compartir

Hay una forma simple de evitar la magnitud alcanzada por los incendios este verano. Cortafuegos. Pero según ciertos sectores al parecer extirpar unas decenas de ... árboles no merece la pena e incluso es tildado de barbaridad para salvar miles de hectáreas de ellos y dios sabe cuánta fauna. ¿Los responsables? La Junta, que además de cobrar impuestos y tener responsabilidades al efecto, junto a las instituciones nacionales, parecen no hacer nada más que contentar a ecologistas de salón. El presidente Vara tiene tiempo de responder a las dudas sobre sus relojes en redes sociales, para genuflexionarse ante el presidente del gobierno, y, sin embargo, tan cerca del poder central no parece tener interés en los extremeños que le pagan el sueldo. Porque en esta sociedad urbanita que legisla desde el buenismo de hormigón contra la realidad de a quienes consideran «green-garrulos» no importa nada de lo que cinco 'hippies' tan inútiles como bienintencionados no puedan vivir o aleccionar. Cómo se le ocurre al que vive del campo, por el campo, para el campo y en el campo, hablar de campo. Para eso ya están los de la corbata y los de las coletas. Mientras España sigue ardiendo, y volverá a arder cada verano, mientras en lugar de poner soluciones se acusa al cambio climático y otros mantras, que sean verdad o no, han demostrado no tener nada que ver en todos estos incendios.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión