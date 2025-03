Corrupción sin respuesta

Comenta Compartir

El reproche a España del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa por inacción al prevenir y combatir las irregularidades protagonizadas ... por altos cargos políticos resulta de tal contundencia que no puede despacharse argumentando que la repetición de las elecciones de 2019 y los estragos de la pandemia no han dejado margen para actuar. La sucesión de corruptelas que alimentó, junto a otros factores, la erosión de la credibilidad del PP y del PSOE y la irrupción de la 'nueva política' constató no solo hasta qué punto el ejercicio de responsabilidades públicas podía pervertirse tentado por el enriquecimiento ilícito, en medio de la impunidad legal y la intolerancia social. También la renuencia de los dos grandes partidos, primero, y de los que se incorporaron a la escena pública, después, a afrontar sin excusas y con un compromiso tasado el lastre de la corrupción para erradicarla. La insuficiencia en la respuesta queda evidenciada desde el mismo momento en que la críticas no son idénticas cuando las sospechas salpican a la propia sigla o recaen sobre los rivales. Y cuando los distintos sumarios abiertos han evidenciado la reticencia a colaborar con la justicia.

Opinión HOY