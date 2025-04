Comenta Compartir

Nos dicen los economistas que si a la muerte de Franco hubiéramos erradicado las prácticas corruptas, hoy España tendría una renta per cápita superior a ... la media europea y cercana a la de Finlandia, lo cual nos permitiría una vida bastante mejor para todos. Estamos a la cola europea en el número de jueces y a la cabeza en el número de políticos corruptos. Esta contradicción nos debería hacer reflexionar. Los principales partidos utilizaron la corrupción para financiar ilegalmente campañas electorales y construir sedes muy costosas. Hubo un acuerdo partidista de los organismos públicos que dificultó los controles internos contra la prácticas corruptas. Al parecer, tenemos una legislación procesal obsoleta que data de 1882 y los partidos políticos siempre han prometido dejar atrás esa ley. Y siempre han incumplido sus promesas tras llegar al poder porque afectan especialmente a la delincuencia económica y política. En política casi nada sucede por casualidad. Ya decía Orwell que el lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades. Tenemos casos gravísimos marcados por la corrupción política. Las dinámicas de la trama Gürtel demuestran que no nos encontramos ante cuatro manzanas podridas, sino ante un eficaz sistema de corrupción, según los hechos probados. En el caso de los ERE se manejaron, según el fallo judicial, millones de euros de dinero público para organizar redes clientelares con la finalidad de mantener el poder político en Andalucía. La batalla de los principales partidos por el control de la cúpula judicial explica que actualmente el CGPJ esté más de tres años caducado y en funciones. Esa lamentable situación está dañando la reputación internacional de España. La justicia debe ser completamente independiente para perseguir la corrupción política. Es un secreto a voces y los ciudadanos no queremos tantos políticos ruines. Dejen actuar a los jueces de manera objetiva y justa, que para eso está el poder judicial.

Cartas a la directora