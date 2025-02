Corrupción e intolerancia

Comenta Compartir

Lo que es el tiempo y cómo corre, pues parece que fue ayer y ya han pasado cuatro años desde aquella expulsión del Congreso por una moción de censura al expresidente Rajoy y todo por una cuestión de corrupción prolongada en el tiempo, aunque, a ... decir verdad, no le preocupó mucho, ya que mientras en la Cámara se producía el acto, el se lo pasó pipa en un buen restaurante sin darle la más mínima importancia. Y porqué comento esto y ahora, pues simplemente porque coincidió aquel 1 de junio de 2018 con mi cumpleaños y no se me puede olvidar, pero sinceramente puedo aseguraros que de saber lo que se le venía encima al señor Sánchez, seguro que ni él mismo lo habría intentado; por eso quiero recordaros su grandeza y su porte. Inició su andadura casi sin dormir, solamente por asegurar un gobierno de coalición con partidos análogos políticamente y lo consiguió, después le llegaron las huelgas del campesinado, luego la nevada histórica 'Filomena' en Madrid, después los camioneros dejando a España en las últimas, la inquietud de los carburantes, el IPC por las nubes, más tarde el volcán de La Palma y, por si faltara, algo la pandemia de covid, la reforma laboral tan necesaria, las pensiones, la guerra en Ucrania por parte de los rusos y a continuación la viruela del mono; o sea, que si no hubiera sido por la paciencia y el buen hacer de nuestro presidente Pedro Sánchez, esto no lo hubiese aguantado ni… Y lo comento porque si después de vivir lo vivido y mantener a nuestro país en las condiciones de equilibrio que está, pese a los insultos, falsedades y denuncias de la derecha en Bruselas para desprestigiar a su propio país, pienso y pregunto: ¿qué se le puede pedir más a este gobierno? No más honestidad ni más justicia ni más igualdad y honradez, aunque haya utilizado el Falcon para viajar, etc., porque es imposible. ¡Vamos a utilizar más la mesura y el respeto y menos la desvergüenza!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión