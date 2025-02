Correos reacciona

Comenta Compartir

Las dudas y temores suscitados sobre la capacidad de Correos para gestionar un volumen sin precedentes de solicitudes de voto se despejaron finalmente, una vez ... se conoció que el porcentaje de las documentaciones individuales pendientes de recogerse era similar a los sufragios pedidos que no se formalizaron en las elecciones del 28 de mayo. Con la diferencia de que, en términos absolutos, una merma en la participación de quienes iniciaron los trámites para votar por vía postal –282.000 ciudadanos el miércoles sobre un total de 2.622.808 solicitudes– no debía imputarse sin más a la desidia de los aludidos o a su renuncia a la participación en los comicios. Es incluso posible que en algunos casos desconociesen que la mera reclamación del sobre personal dispuesto para ejercer por correo el derecho al voto supone la imposibilidad de personarse ante la mesa electoral correspondiente si no lo habían entregado en las oficinas del organismo público. La ampliación de plantillas y de horarios en las oficinas de Correos y la extensión del calendario dispuesto hasta hoy, antevíspera de la jornada electoral, a las 14 horas por resolución de la Junta Electoral a petición de la empresa contribuirán, sin duda, a que esta vez sean menos las personas que no ultimen el trámite solicitado. Y no solo porque de esa manera se haya atendido a quienes por las vacaciones hayan podido trasladarse a domicilios distintos a los que señalaron en su día para recibir la documentación pertinente.

Aunque en la campaña hayan circulado invectivas sobre una deliberada actuación obstaculizadora del voto por correo, los partidos que han llamado la atenciónen declaraciones oficiales sobre el cuello de botella generado en Correos no han denunciado intencionalidad, sino ineficiencia e imprevisión. En estos mismos términos se han manifestado los sindicatos CC OO y UGT, que suman una mayoría holgada en la empresa, mientras la carencia de información oficial por parte de ella incrementaba los interrogantes. Es muy probable que la diatriba haya contribuido a agilizar trámites, a corregir aceleradamente errores de planificación para atender las exigencias derivadas de la inusual fecha elegida para las elecciones y al aumento final del voto por correo. Una modalidad que, como se ha demostrado, requiere mayor información, atención y medios por parte de las instituciones concernidas para fomentar la participación política.

