Correos es la mayor empresa pública de España con 56.236 empleados. Desde hace poco se encuentra en preocupante estado de sus cuentas, 256 millones de pérdidas en 2021, el mayor agujero de su historia. Juanma Serrano Quintana es el presidente de este organismo, por ... lo tanto responsable del desaguisado en esta empresa pública. Este señor es amigo de Sánchez, con el que ha estado trabajando a la sombra desde hace años. Cuando Sánchez estaba en la oposición, criticaba con dureza las puertas giratorias (enchufes). Pero en cuanto llegó al poder no dudó en poblar las empresas públicas con sus allegados y amiguetes en nombrarlos altos cargos, Juanma Serrano fue uno de ellos, al que puso como jefe superior de la empresa pública Correos. Más de 330 entre ministros, consejeros y diputados del PSOE, aparte de asesores de estudios primarios para copar los principales puestos de la administración. Sin disimulo, el enchufismo, el amiguismo y, en algunos casos, el más burdo despotismo han llevado a la coalición gubernamental a colocar a personas sin cualificación ni conocimientos específicos para el desarrollo que ese puesto exige. Si el jefe no dispone de los conocimientos necesarios la tarea no será eficaz y conlleva complejos problemas con sus trabajadores, que en algún caso están más formados que el propio jefe, que lógicamente no le puede aconsejar en nada.

Es la suma y sigue de una erosión institucional que será una de las peores herencias de esta legislatura. Son una máquina de cultivar y hechizar a seres ignorantes y llevarlos al precipicio como a todo este país que no lo merece. Esta forma de actuar es degradarse a sí mismo y hundir nuestro querido país como lo están haciendo. Como dice Felipe González, gran estadista, «se me acaban los adjetivos para con este Gobierno. Hay muchos pero de momento me los voy a callar».

Cartas a la directora