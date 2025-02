Comenta Compartir

Nos parecía casi imposible que el corredor de hidrógeno (H2MED) pudiera ser realidad y solo porque era España quien se planteaba la posibilidad de construirlo ... para disminuir la dependencia energética de Europa como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania y parece que no, ya que hasta la capital europea trabaja para que el proyecto del mismo sea común entre España, Portugal y Francia. Sencillo no va a ser, ya que el presupuesto del corredor es de más de 2.500 millones, aunque debido a su importancia para Europa, es probable que con los fondos europeos puedan ayudar aportando un 50% del total, que ya sería bueno..., y algo de cierto debe ser, cuando hasta Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, lo dio por hecho en el discurso que emitió en Alicante hace unos días en compañía de los tres presidentes. Y lo que sí es ilusionante es que haya sido nuestro presidente Sánchez el que haya tenido la iniciativa de su construcción, asegurando que como consecuencia del fallido MidCat, el nuevo proyecto H2MED va a ser el mayor corredor de hidrógeno de la UE, aunque todavía no sabemos si los que ya peinamos canas llegaremos a conocerlo, trasladando el 10% del consumo de hidrógeno verde, o lo que es lo mismo transportando unos dos millones de toneladas al año para descarbonizar gran parte de Europa y ayudando a la innovación e industrialización, que buena falta nos está haciendo. Pero me gustaría dejar claro que este proyecto no solo nos va a favorecer por mejorar las necesidades que los tres países tenemos, sino que además va a ser un guantazo a Rusia y sus correligionarios.

Cartas a la directora