Comenta Compartir

Cuca quiere ser feliz. Cuca Gamarra. No me parece mal, ¿eh? En general, quiero que la gente sea feliz. Los seres queridos, los que no ... lo son y la gente que no conozco. Dan menos por saco, no toman palacios de invierno (ni de verano, ni un Airbnb). En una entrevista en 'Mujer Hoy' le pregunta María José Barrero a la secretaria general del PP: «¿Cuál es su próxima meta?» (es de hacer maratones y esas cosas). «Espero correr la Behobia-San Sebastián este año». Siguiente pregunta: «¿Y en su carrera política?». «Ser feliz. Yo creo que esa es la meta que hay que tener en la vida y, a partir de ahí, van surgiendo otras». ¿Ser feliz? Amárrame los pavos. Que no digo yo que tuviera que decir «Cavar, cavar, cavar, en la mina quiero yo» como los enanitos de Blancanieves. Dirán que no se le paga para ser feliz, así que es valiente semejante respuesta. Valiente o tonta, no sé.

Cuca Gamarra es una mujer de partido. Mujer de Soraya, de Casado y de Feijóo. Prefiero ser una chica de Fortuna (provincia de Murcia, que diría Concha Velasco, en 'Historias de la televisión'). Pero no parece una mujer amargada. No quiero políticos amargados que nos amarguen a los demás. Tampoco es que haya contestado a la pregunta «Ofrecer a cada día la oportunidad de ser el más bonito de mi vida». Y mucho menos «Dar mi vida por los españoles». Que hasta ahí podíamos llegar. Con lo de que ser feliz «es la meta que hay que tener en la vida y, a partir de ahí, van surgiendo otras» contradice a Eleanor Roosevelt. Decía que la felicidad no era un objetivo sino una consecuencia. Y ya sabemos que la felicidad se reconoce por el ruido que hace al salir. Corre y sé feliz, Cuca (he tuneado a Peret). Pero ponte otra tarea.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cuca Gamarra