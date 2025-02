El coronavirus sigue ahí

En 1959 Augusto Monterroso publicó un texto de siete palabras que hasta hace bien poco era considerado el relato más breve escrito en lengua española: «Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí». Como probablemente fuera pergeñado durante su etapa en el consulado de Guatemala en ... México, la interpretación más extendida es que el dinosaurio se refería al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que fundado por Plutarco Elías llevaba treinta años gobernando el país a su antojo y al que aún quedaban otros cuarenta para descender a las frías bancadas de la oposición. Sin embargo, como el propio autor repetía, las interpretaciones de aquel enigmático microrrelato eran infinitas como el universo mismo. El universo ilimitado de la Biblioteca de Borges.

Ilimitadas e infinitas son también las mudanzas del coronavirus y la estulticia humana, que le va siempre a la zaga. De momento, ómicron es la quinta variante de interés a la que pone nombre la OMS y la decimotercera mutación del virus desde que comenzó la pandemia. Ya verá como pronto terminamos con el alfabeto griego y tenemos que tirar del cirílico. Aunque a los que estudiamos la lengua de Sócrates en el instituto lo que más nos ha llamado la atención es que los lumbreras de la OMS se saltaran la «ni» y la «xi» en el bautizo, por lo visto es para no confundir a los angloparlantes y no molestar al presidente chino, que se apellida igual que esta última. Siguen sin darse cuenta que continuar por la senda del ombliguismo resulta más peligroso que jugar a la ruleta rusa o hacerse el harakiri.

Recuerdo también que en aquellos años de instituto se puso de moda un libro, que curiosamente casi nadie había leído y todos recomendaban después de haber visto la película: 'La historia interminable', de Michael Ende. Un clásico de la literatura juvenil que, como otros de su estilo, estoy pensando en los cuentos de Lewis Carroll o Jonathan Swift, encubría enseñanzas políticas y morales tras una aparente pátina de inocencia y candidez. En su libro, Ende criticaba el sistema capitalista y hacía avanzar al protagonista en sentido inverso al mundo fantástico que le rodeaba, porque, como ya nos descubriera Dante, para alcanzar un objetivo a menudo el camino opuesto es el único camino.

Y aquí debe residir el intríngulis de la gestión que está llevando a cabo Occidente con la pandemia, empeñado en conducir por el carril contrario a los principios más elementales de la solidaridad y la lógica. Porque la variante sudafricana ha puesto en evidencia que el apartheid sanitario no funciona y que, mientras 1.300 millones de africanos y otros tantos de indios no hayan alcanzado el famoso umbral de inmunidad, lo que podría haber quedado en un burdo remedo de microrrelato continuará hostigándonos interminablemente. No sé si cuando despertemos el coronavirus todavía seguirá ahí o si Dante tenía razón y el camino del Infierno conduce al Paraíso, pero sí le puedo decir que a Monterroso le hubieran sobrado palabras para contar este cuento.