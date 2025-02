Coronas y piroclastos

Estoy confuso. Azarado, asustado, diría. De sobra sé que en los artículos de opinión no es elegante airear las propias debilidades, pero en esta ocasión lo exige el guion, así que, mil perdones.

Confuso, les decía, además de algo asustado. Y todo por culpa de ... lo que se ha armado tras la muerte de la reina del Reino Unido. Han sido días y días de largas sesiones monotemáticas y obsesivas en las televisiones; de titulares casi idénticos y de tribunas y columnas indiferenciadas y reiterativas en los diarios. Espero que esta que escribo no sea una más en ese océano de «britanofilia» monárquica que nos ha invadido. Me ha recordado al volcán de las Canarias, con sus piroclastos, sus coladas y sus efluvios gaseosos: durante un mes acaparó las noticias y aunque se hubiera puesto de parto de trillizos la señora de Kim Jong-un, aquello no aparecería ni en un rinconcillo de la sección de crucigramas.

Lo de doña Isabel II ha sido un terremoto informativo y un compendio de visceralidad casi universal. Las salvas de los cañones, la comitiva avanzando desde Balmoral, lo del heredero y sus declaraciones (¿o eran discursos?) las flores en las rejas, las señoras llorando (al parecer los varones ingleses lloran menos), las condolencias nacionales e internacionales (creo que hasta Putin dio el pésame)...

Y vamos con mis zozobras. A mí, con toda sinceridad, la muerte de esta señora me ha dado un poco igual. Con todos los respetos, ya tenía una edad. Y, además, siempre me pareció una mujer estirada, distante (que se lo pregunten a lady Di) y constreñida, no sé si por el protocolo, o a pesar del mismo. Vamos, que casi nada me ha entristecido su muerte y de ahí mi primera preocupación. ¿Seré yo un desalmado, un republicanote agraz e impresentable?

Y mi segunda preocupación surge al comprobar que no acabo de distinguir cuáles sean los méritos reales, nunca mejor dicho, de esta anciana que acaba de morir, y que tanto se han celebrado. Salvo sus setenta años de reinado, que es un mérito de genomas heredados, la verdad es que yo no le conozco valía extraordinaria que celebrar o recordar. Ha reinado en un país rico, occidental, sin duda con honradez y dedicación ejemplar, pero no más que el tesón de miles de funcionarios y trabajadores de su país.

Será que yo soy un insensible, incapaz de empatizar con el dolor que han manifestado Pedro, Feijóo, Juanma y todos los demás. ¿Qué tienen Biden, Macron y hasta el presidente de la república de Bondongo, evidentemente republicano, que yo no tenga, y que me condena irremediablemente al pozo cenagoso de la insensibilidad política, del no saber estar en este mundo? Nunca entendí ese apelotonamiento de ciudadanos humildes ante las tumbas de personajes, fuesen dictadores como Franco, fuesen demócratas como el alcalde por antonomasia o fuesen famosos como aquel Elvis. Tampoco he entendido nunca el boato que rodea sus entierros.

De aquellos piroclastos volcánicos a estos terremotos de coronas hay dos mil quinientas millas de distancia, pero apenas unos milímetros de un mismo regusto a sensacionalismo mediático.

Por lo demás, que Isabel II descanse en paz.