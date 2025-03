Mis sobrinos –de seis y cuatro años– creen que soy muy gracioso. Si tuvieran una cuenta de Twitter teclearían en sus móviles el hastag «gracioso» ... para referirse a mí. Pero se me ha ocurrido que, si el hastag lo eligieran algunos adultos que conozco, optarían seguramente por «chiflado» o, quizá, «locuelo». ¡Quién sabe! Desconozco las reglas con las que los humanos nos etiquetamos. Aunque las intuyo.

Al hilo del estreno de 'Los renglones torcidos de Dios', su director –Oriol Paulo– ha dicho en una entrevista que «la línea que separa la cordura de la locura puede ser muy fina». Yo también lo pienso. Y supongo que, por eso, las personas usamos toda clase de trucos para sentirnos a salvo de esos precipicios por los que sentimos que, en algún momento, podemos deslizarnos.

Hace ya unos años acudí a visitar a una amiga ingresada en la unidad de psiquiatría de un hospital. Recuerdo mi nerviosismo al atravesar aquella puerta que, tras llamar a un timbre, un celador vino a abrir. Igual que recuerdo mis pasos recorriendo aquel sintasol azul camino de su habitación. Era la hora de la merienda y la acompañé a una salita de estar, donde había más pacientes. Me senté y me puse a charlar con todo el que se me acercaba, con el miedo de no saber qué me dirían o si yo acertaría con mis palabras. Supongo que, en general, acerté. Excepto con uno de los pacientes que, casi cuando ya me iba, se dirigió a mí. Y –lo confieso– no supe qué contestarle al intuir que su mente vivía en otra realidad. Al menos, en una diferente de la que yo conocía. La desesperanza me traspasó como una bala rasa. Y no fui capaz de volver a visitar a mi amiga.

En una de las primeras escenas de 'Los renglones torcidos de Dios', la protagonista –que investiga un posible crimen cometido en un sanatorio psiquiátrico–, mantiene una charla con uno de los internos. Sentados en torno a una mesa, él le dice con esa serenidad que, solo dan algunas certezas: «Tiene delante al más peculiar de los locos que está aquí. Soy el único que confiesa que lo está». Y al escucharle, sentado en la butaca del cine, me pareció que aquella frase encerraba la más absoluta de las corduras. Como me pareció –aquel día de hace ya unos años–, que yo podría haber sido la persona que, en aquella sala de hospital, viviera en otra realidad.

Todos etiquetamos. Casi siempre sin mala intención. Quizá tan solo para poner lo que nos perturba, o nos asusta, o nos refleja, en otro lugar. O en otra persona. Y sentirnos a salvo. Yo tuve mi primer ataque de ansiedad con veintidós años. Y he tratado de descubrir qué es aquello que se me escapa y mi cerebro, a veces, me devuelve en forma de ansiedad. Como ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental, he pensado que hoy –para variar– podía contarles alguna verdad. Sin inventarme otro lugar. Ni otras personas. Aunque, ahora que se la he dicho, sienta que soy más vulnerable y que no estoy tan a salvo. Pero, ¡qué importa! Mis sobrinos piensan que soy muy gracioso. Y no necesitan ponerme otra etiqueta. Ni buscar otro hastag. Aún no son adultos, por suerte.