En los años 20 mi abuelo acudía a la playa con corbata y, allí, sentado sobre un sillón de mimbre, se pasaba las horas al sol como los actores de Berlanga en su película 'Novio a la vista'. Una acción, al parecer, desafortunada, ya que ... la corbata de mi antecesor contribuía al consumo energético; algo que sus fundadores los soldados de caballería croata, nunca pensaron, pues quizás lo hicieron para detener el sudor o como signo de distinción. Y así, con ese último sentido ha ido evolucionando a través de los tiempos como signo de respeto hacia los demás, de distinción y de señorío. Por desgracia en la guerra civil española no pocos fueron pasados por las armas porque la ciega turba asesina entendía que los que llevaban corbata eran señoritos fascistas. Cuando yo estudiaba, en la facultad de Derecho era impensable ir sin corbata, hasta tal punto que un par de compañeros fueron expulsados por sustituirlas por unos jerséis de cuello alto. «Aún no nos han invadido los rusos», sentenció el catedrático expulsor. Hecha esa somera historia de la corbata, el presidente, que está en hora de 'flash publicitario' nos dice : «He pedido a los ministros que no la utilicen para hacer menos consumo energético...». Todos a una le han obedecido, incluidos los parlamentarios y, ahora, en la bancada de izquierda van todos cuello 'au vent'; llamémosles 'los descamisados sanchitas' en consideración a la idiotez que alumbra semejante gesto. ¡Vuele el Falcón, caiga la corbata!

Cartas a la directora