El corazón y las tinieblas

La invasión de Ucrania muestra desde el principio el ímpetu ancestral de constituir viejas fronteras en un planeta globalizado de movilidades humanas, financieras, ecológicas o ... digitales. De tal manera se nos advierte de un plausible regreso a las tensiones de la guerra fría en un momento poco menos que imposible en la historia del siglo XXI. Lejos de revivir ninguna secuela de aquella bipolaridad de Europa y el mundo, esta contienda de fronteras en Ucrania muestra más que nada la fragilidad política de Rusia y la imposibilidad de condicionar un futuro orden internacional con los irredentismos territoriales que se mueven en la cabeza de Putin desde Catalina la Grande hasta la Unión Soviética. Hitler ya había dividido ideológicamente al mundo antes de la crisis de los Sudetes en 1938. Y mayor aún fue la división ideológica del planeta tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tenemos hoy de Rusia además de una guerra invasora y cruel? Oligarcas, dictadura, régimen corrupto y una cierta impresión de que Putin pretende chulear de cara a China para granjearse la estima del gran jefe asiático inmerso en una guerra comercial con Estados Unidos. ¿Qué orden internacional puede imponer un país con sus jerarcas militares confusos, conscientes por un lado de su poderío armamentístico y, por otro, de sus bajas numerosas y la impotencia para desarrollar una guerra relámpago?

Nosotros vivimos el conflicto como sin vivir en mí, visceralmente, con la razón dormida, alelados por un lado en las pantallas y los medios que nos hablan de aquel horror injusto, y la conjunción inflacionista, huelgas, manifestaciones del campo, desabastecimientos, golpes climáticos y pandemia, por otro. Cosas que tocan nuestras manos pero parecen salir del mismo vacío de aquella guerra espectral. Cuando Naomi Klein habló de la 'doctrina del shock' no sospechaba lo lejos y la amplitud con que podían usar su teoría. Nos tienen en el desconocimiento ilustrado de admitir que cualquier catástrofe es concebible. Resulta una época muy difícil para el optimismo político y cultural.

Con todo, no será la guerra el problema más importante, sino el de los refugiados que está generando. Es la movilidad humana la cuestión más trascendente de este siglo, y en España lo sabemos por la frontera africana con los sucesos de mayo pasado en Ceuta y el cambio estratégico del Gobierno en su postura sobre el Sahara Occidental. Políticas antimigratorias, confinamientos, deportaciones, centros de retención, derecho de asilo cada vez más restrictivo para entrar en Europa muestran un trato a la emigración eminentemente racial y religioso. Nada que ver, desde luego, con los refugiados que huyen de Ucrania. Los de cualquier otra parte generan tensiones, rechazos de clase social; son perseguidos errantes ya sean víctimas de catástrofes inhumanas, económicas o climáticas. La propia pandemia de covid ha supuesto un gran ensayo general en las trabas o negativas a la movilidad humana en el mundo. El fondo de todo el problema seguirá siendo de orden demográfico y los límites del crecimiento del planeta que ya anunció el Club de Roma en 1972 y que al día de hoy estamos a punto para la consumación de sus vaticinios. Son muy pocas las décadas –acaso dos o tres– para que la población de Asia y África suponga el 75% de la humanidad junto al envejecimiento demográfico de Europa y América del Norte. Tal vez el sentimiento más profundo y general en un futuro muy próximo sea el de sentirnos extraños en los espacios donde siempre hemos vivido, como los ucranianos bajo las bombas rusas o en su éxodo hacia el oeste. Estar sin estar del todo en alguna parte no sería prueba de libre albedrío por mucho que nos agasajaran, y no digamos si fuésemos incómodos u objeto de rechazo.

En Europa nos estremece de nuevo una guerra que nos recuerda demasiado el espejo continental del siglo XX, donde aprendimos con mucha sangre que no éramos la tierra con el patrimonio de la razón universal. Un continente viejo, como dijo el presidente George W. Bush, útiles para poco más que saber el vino a escanciar con cada plato y en qué lugar se pone el tenedor de postre. Todavía no renunciamos a creer y propagar que la Historia camina hacia la conciencia de la libertad, pero no ignoramos lo que se encierra en el corazón de las tinieblas, como escribió Joseph Conrad.