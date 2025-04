El corazón de los problemas

Un brote, epidemia o pandemia de origen animal o zoonosis precisa del microbio (suele ser un virus), de un animal reservorio mamífero (murciélagos y roedores) ... y de un hospedador intermediario o definitivo (como el ser humano). El virus reside y circula en los reservorios (enzootia animal, equivalente a la endemia humana), puede desencadenar una epidemia animal (epizootia) y pasar a un animal diferente al reservorio (salto de especie). Sucede desde hace miles de años. Los virus de la gripe, el ébola, los coronavirus y otros, como el mal llamado «viruela del mono», son ejemplos. El parámetro denominado Ro (número reproductivo básico) es el número de contagios secundarios producidos por cada sujeto infectado. Un Ro menor de uno (Ro<1) equivale a baja transmisión o no epizootia/no epidemia; el Ro superior a uno (Ro>1) significa epizootia o epidemia. Como regla.

Cuando hay salto de especie, el patógeno invasor se multiplica en el nuevo hospedador. Si puede, se difunde. De modo aleatorio. Suele acabar en una vía muerta pero, en ocasiones, la zoonosis avanza y triunfa: origina un brote, una epidemia o una pandemia. El Ro supera el límite. O no. A veces, con un Ro <1 la zoonosis también progresa. ¿Por qué esta aparente «anomalía contradictoria»? La aparición del contagio combina dos elementos: la introducción del patógeno en la población y su posterior propagación y mantenimiento. Esto depende de factores ecológicos o ambientales y genéticos (del virus y del hospedador). Entre los ecológicos, citemos el cambio climático, los movimientos poblacionales (por razones económicas, políticas o de ocio), las aglomeraciones humanas sociales o lúdicas y el incremento de la densidad poblacional. Los factores genéticos son cambios evolutivos del virus patógeno, como las mutaciones y recombinaciones genómicas (lo más frecuente), y cambios en el hospedador (menos común).

Hay un modelo matemático que demuestra que, a pesar de un Ro<1, los cambios ecológicos pueden incrementar la transmisión aleatoria (estocástica) del patógeno. El fenómeno permite al invasor adaptarse al hospedador humano. Ocurrió con el VIH/Sida en 1981, con el SARS en 2002 y, ahora, con el Poxvirus de la viruela animal (roedores y simios). Es un virus pariente del Variola que causó la viruela humana oficialmente extinguida desde 1980. El modelo predijo científicamente, en diciembre de 2003, la posible emergencia de la viruela del mono. Como es habitual, nadie hizo caso al mensaje. Así nos va.

De la actual onda expansiva del virus zoonótico de roedores interesa destacar cuatro puntos: 1) Simultaneidad: es novedosa la aparición simultánea en diversos países fuera del reservorio endémico (África Central y República Democrática del Congo) donde, desde la descripción del primer caso humano en 1970, hay brotes periódicos locales sin que Occidente se haya alterado (recordemos el ébola). En 2018-19, se notificaron casos en el Reino Unido, Israel y Singapur procedentes de Nigeria. Ahora, mayo de 2022, surgen casos aislados y pequeños brotes en más de una decena de países. 2) Colectivos: la infección se acumula en un colectivo diana de infecciones de trasmisión sexual. El hecho induce a ciertos opinadores a decir que se trata de contagio sexual. No está demostrado, lo que no significa que no pueda ocurrir (se verá). Se sabe, desde hace décadas, que el contacto interhumano no sexual favorece el contagio. Lo prueban los casos ocurridos en convivientes domiciliarios y en hospitales y, ahora, en una sauna de Madrid. Las gotas respiratorias gruesas (mayores de 5-10 micras de diámetro) y cualquier tipo de secreción/excreción (sangre, saliva, orina, heces) lo transmiten. ¿Y los aerosoles? Pendiente. El contacto personal estrecho con un animal infectado (laboratorios de investigación, tráfico de animales) también puede contagiar. Mayor riesgo hay si no se está vacunado contra la viruela. 3) Inmunidad: la inmunidad contra la viruela puede haber descendido en los vacunados (los mayores de 50 años) y es inexistente en los niños y jóvenes. Este interesante aspecto se averiguará. 4) Mutación viral: el virus ha mutado, según muestran los primeros genomas analizados (Portugal, Bélgica), aunque hay pocas secuencias y es posible un artefacto asociado a las técnicas. Los grandes virus de ADN (Poxvirus) tienen una baja tasa de mutación, pero pueden recombinarse y amplificar el número de genes (efecto acordeón) al expandirse en el nuevo entorno humano por la diversidad genética. Lo facilita el carecer de la competencia evolutiva de la extinguida viruela. Sobre el bioterrorismo, calma.

Hay que invertir mucho en investigar las infecciones (re)emergentes porque el incierto siglo XXI salió de la fábrica del tiempo con vocación pandémica. Y volcarse con las zonas del planeta donde se aloja el corazón de los problemas. Un corazón herido tras el expolio de África perpetrado por la ombliguista y codiciosa Europa (Conferencia de Berlín, 1884).