El corazón de Eurasia

Globalmente, el mundo es un espanto, nunca falta una guerra, un exillio, una hambruna, un tirano. Pero por fortuna, las cosas pequeñas, cotidianas, nos salvan de la interminable violencia universal. Ahora, el último horror ha brotado del corazón de Eurasia, un cornezuelo venenoso que está ... arrasando los trigales de Ucrania. Mientras Putin destroza sus ciudades, parece incongruente hablar de nuestro bienestar, pero por eso mismo merece la pena destacar la paz en que vivimos, para protegerla mejor.

Mientras allí van a los refugios contra los bombardeos, aquí el buen pueblo, Pedro o María, Ana o Juan, se levantan a primera hora de esta mañana de marzo, miran alrededor y todo funciona. Hay luz eléctrica para las cien bombillas y los veinte electrodomésticos de la casa, de los grifos sale agua sin gérmenes y la calefacción ambienta el hogar en cinco minutos con la seguridad de que no va estallar la caldera. Un día más, un mes más, un año más el gas llega a la puerta a pesar de Marruecos y de Putin.

Mientras desayuna, María enciende la radio y oye las noticias de diferentes medios. Luego navega por internet a pantallazos, con alta velocidad, y ve las imágenes de todo lo que ocurre en el mundo, también las ruinas de Kiev, y chatea por wasap con su hija, que estudia en Hannover. Juan se despide de ella con un beso, sale a la calle y se cruza con los trescientos niños que entran en el colegio público y gratuito, llevados por sus padres, caminando o en coches aparcados un minuto en segunda fila sin producir altercados. Otros han preferido el colegio concertado de la siguiente manzana, pero el semáforo regula el tránsito de peatones sin distinguir si van a uno u otro sitio y el tráfico de coches eléctricos o de gasolina que han cargado sus depósitos, aunque la energía haya subido mucho. Enfrente del colegio, ya espera la gente para la consulta en el centro médico y un poco más allá hay una farmacia abierta veinticuatro horas. Por la esquina asoma puntual el cartero: quizá hoy por fin reciban la carta que están esperando desde hace algún tiempo.

Pedro sale de casa un poco más tarde con el perro y tira los cristales en el contenedor verde, colocado junto a los otros tres, gris, azul, amarillo. Y el de la ropa usada. Lo adelantan dos chicas que pasan haciendo 'running'. Pronto llegará María de su turno de noche y quiere tenerle preparado el desayuno con el pan reciente, tierno y blanco, con la leche sin lactosa y el aroma del café gorgoteando en la cafetera. Cruza la pasarela por la barandilla un poco oxidada, pero toda la estructura es firme y segura, no hay ningún riesgo de derrumbe. Los árboles del parque están podados y los parterres más o menos limpios. Y el supermercado sigue ofreciendo más de lo necesario.

Aunque todo en el paisaje urbano parece sencillo, en realidad es un prodigio que no valoramos. No siempre somos conscientes de la complejísima organización humana, técnica y económica necesaria para que todo esto funcione.

Los servicios de una ciudad no vienen de serie, como las prestaciones de los coches caros. Exigen un cálculo, una vigilancia y un mantenimiento permanentes. ¡Qué difícil es poner en marcha una ciudad de cien mil habitantes: las aceras por las que caminas, las calles sin baches por las que conduces, los hospitales donde te curan, los medios de comunicación, la biblioteca virtual que presta libros a cualquier hora y la telefonía subterránea por donde las plataformas digitales te ofrecen mil series y películas, los abastecimientos, las terrazas de los bares, el estanco reconvertido en punto de reparto de Amazon, donde recoges el cachivache que pediste a China hace tres días! ¡Qué privilegio vivir en un país, en un continente donde tienes a mano mucho de lo que falta en la mayor parte del mundo!

Ya sé que España no es la tierra de Jauja ni el reino de Bután, que sufrimos graves desajustes sociales, pero también es un país donde todo el mundo es esencialmente libre, donde se goza de unas altas cotas de seguridad, de libertad, de igualdad de oportunidades y donde no hay una raza, una religión o una clase social marginada por ley. Por muy alejados que estén los códigos postales de Zamora y Almería, de Badajoz y Valencia, no hay apenas diferencias entre un zamorano y un almeriense, entre un pacense y un valenciano. Todos tenemos deseos parecidos: mantener o encontrar un trabajo digno donde ir cada mañana sin estar amargado, vivir en paz con el vecino, que no suba demasiado la cesta de la compra, que no haya retraso en la revisión médica, que tu pareja te siga queriendo y los amigos invitando a sus cenas, que tus hijos saquen buenas notas en los estudios, que el seguro repare sin protestar el escape de agua que te ha mojado techo y que el banco no se salga siempre con la suya.

Mientras en la otra orilla de Europa, en las llanuras cosacas, arde una guerra, aquí casi da vergüenza ser tan afortunados por disfrutar de esta convivencia entre gente sencilla que lleva la bondad diluida en la sangre, con esta temperatura y esta promesa de la inminente primavera.