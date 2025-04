El corazón donado a Inmaculada

Comenta Compartir

He vivido muy de cerca la alegría y emoción que siente una persona y toda su familia cuando le dan la noticia de que pronto ... llegará un corazón donado con el que Inmaculada podría vivir mejor. Ha estado durante muchos años padeciendo sufrimientos, operaciones, altos y bajos a causa de su corazón enfermo, que ha podido sobrevivir hasta que lo han reemplazado por uno sano. Tres meses de espera y ese trasplante no llegaba. Los días iban pasando y el enfermo corazón no podía con sus latidos.

Inmaculada cada día se fatigaba más, pero nunca perdía la esperanza. Ha vivido luchando y con una fuerza mental insuperable. Hace años que fue madre, aunque eso parecía imposible. Por fin el 25 de enero, desde Zaragoza, llegó el ansiado corazón que muy pronto empezó a latir. Inmaculada va mejorando gracias a ese gesto de generosidad y va a poder seguir viviendo con más calidad de vida. ¡Donemos nuestros órganos! Les daremos una nueva vida en otras personas que los puedan necesitar.

