Corazón de cerdo

En mi pueblo nunca entendimos eso de que a todo cerdo le llega su San Martín, porque las matanzas las dejábamos para más adelante, cuando ... el frío se colaba por las rendijas de los postigos y te obsequiaba con unos buenos sabañones en las orejas. El día después de Reyes, por ejemplo, siempre era una inmejorable ocasión para reunir a los parientes en torno al matarife y tres o cuatro hermosos cochinos con los que abastecer el doblao para el resto del año.

La matanza es esa admirable tradición extremeña que aprovecha del guarro hasta los latidos. Es cosa mundial y archisabida, de la que hace poco dio fe un cirujano de la Universidad de Maryland, que curiosamente eligió la misma fecha que mi familia para despiezar uno de diez arrobas y trasplantarle el corazón a David Bennet, un paciente con el sistema vascular tan deteriorado que su cuerpo no admitía ninguna otra intervención convencional. Todo un logro científico, que pasó casi de puntillas cuando más tarde se supo que el tipo había cumplido 6 de sus 57 primaveras entre rejas, tras asestarle varias puñaladas a un parroquiano en la puerta del bar, dejándole postrado durante dos décadas en silla de ruedas hasta que finalmente un derrame cerebral vino a rematarlo. Como era de esperar, los maestros ciruela, esos que son legión y sin saber leer montan escuela, tardaron poco en abrir el melón ético del caso y animar el circo.

No voy a entrar en el debate porque creo que el intríngulis de la cuestión no está en dilucidar si un delincuente merece un órgano envuelto en papel cuché como regalo de Reyes o si algún día tendremos un héroe de las cruzadas llamado Enrique Corazón de Gorrino, sino en si resulta moralmente lícito criar y sacrificar a tan nobles congéneres sabiendo que hospedan en su interior algo tan valioso como un corazón humano. Un corazón, entiéndase, genéticamente alterado para ser compatible con nuestra especie, pero un corazón más próximo al hombre que al cerdo, al fin y al cabo. ¿Albergaría sentimientos humanos? ¿Podría sentir compasión, envidia o celos? ¿Podría llegar a enamorarse un corazón de cerdo? Por lo visto, además del 90% del genoma, ambas especies compartimos ciertas enfermedades, como la diabetes, el Parkinson y el Alzheimer, así que si un cerdo puede llegar a olvidar las sandeces de un ministro y las atrocidades de esos campos de concentración que son las macrogranjas, ¿qué le impide enamorase?

Evidentemente lo anterior es una frivolidad, aunque el chascarrillo no oculta el escalofrío que me recorre la espalda cada vez que pienso en el futuro inmediato que nos aguarda, algo así como la quintaesencia de las pesadillas de Garzón: la producción industrial a gran escala de animales genéticamente alterados para servir de recambio a órganos humanos enfermos o deteriorados. O lo que es lo mismo: macrogranjas de cerdos enamorados, dispuestos a vender su corazón al mejor postor. Y lo peor es que no se trata de una película de Disney.