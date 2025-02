Un corazón carente de compasión

Comenta Compartir

Se podría describir a este sátrapa como tirano, cacique o dictador, abusando de manera totalitaria y sin limitaciones legales contra su pueblo (si lo critican) y su vecina de hace siglos, Ucrania. Pienso en cómo contener a un loco que, bajo la amenaza nuclear, puede ... invadir otros países y nosotros atemorizados, nos abstenemos por precaución, nunca por valor. Hasta ahora el mensaje era: ármate y nadie te invadirá. Pero ahora es: ármate e invade impunemente al vecino. Lo peor no es que, por miedo, por poner la vida por encima de la libertad, hayamos abandonado a Ucrania que hoy, como ha dicho su presidente, lucha sola. Lo peor del juego de Putin no acaba ahí, pues bajo el paraguas de la amenaza nuclear puede invadir Ucrania, continuar con Moldavia o seguir con Georgia e incluso con Finlandia o Suecia. Este sujeto obsesionado con el botox parece abocado a terminar en el infierno de los tiranos. Es indiferente ante niños asesinados, desamparados que buscan refugios, hospitales destruidos. Es frío, rígido y carente de escrúpulos, compasión y caridad, pero también es astuto, calculador y violento, un vulgar asesino cuando lo ha estimado preciso. Putin perdió a sus admiradores cuando sus tanques cruzaron la frontera de Ucrania y solo le quedan los que todavía le deben todo, pero lo abandonarán en su momento. Ya se verá. Cuando el mundo es violento el futuro de sus pueblos no existe. El Kremlin y Putin tienen manchadas las manos y botas de sangre.

Temas

Cartas a la directora