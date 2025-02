Joaquín Prat, padre, debió ser árbitro de fútbol. Cuando, cada lunes por la noche, presentaba 'El precio justo', veinte millones de españoles nos sentíamos en ... el Maracaná. Él sacaba su tarjeta, llena de nombres, y nosotros bullíamos como hormigas al sol, con la esperanza de que, en un golpe de suerte, él nos llamara… ¡A jugar! Como Prat salía en la tele los lunes, y entonces el fútbol se jugaba solo los domingos, debió aprovechar el tirón y recorrerse España, a golpe de estadios, arbitrando y llamando a jugar. El hombre habría tenido dos trabajos y dos sueldos. Y, quieras que no, dos pagas son ya un hogar. Hoy, en cambio, ya no habría podido. Porque el fútbol parece el cupón: se juega casi todos los días. Y, si te despistas, casi a cualquier hora. Y, con tanto trajín, se le habrían gastado las pilas del micrófono que usaba. Y, seguramente, hasta las suyas.

A mí me gustó el fútbol una vez, en 1982, porque mis padres me regalaron un llavero de Naranjito. Pero, conmovido por las lágrimas de Marcelo, he decidido darme otra oportunidad. Como siempre uso fuentes de confianza, he llamado a mis amigos de Coruña, que saben mucho. Y estos días, por un playoff que no salió bien, tienen su corazón de balón en horas bajas. Por eso son de fiar. Como me dieron muchos datos, me puse en plan empollón y ¡hasta me abrí un Excel! Situé, a un lado, la Liga Santander y, a otro, la Smartbank. Por lo que me explicaron, ambas pertenecen a La Liga que, al parecer, es el top profesional. Pero, como yo vivo en lo antiguo, eché en falta la Primera y la Segunda División. Me aclararon que esas dos, ahora, son de la Real Federación. Y yo, cortocircuitando, pensé: entonces, ¿las otras de quién son? Para evitar el sofoquillo, me dije: ¡A auditar! Y, con el dedo sobre la pantalla, contando los escudos que parecían diferentes, distribuí los equipos por la tabla como si fueran cromos, pero evitando duplicar. Entonces me faltó espacio porque los equipos se me solapaban. Demasiados nombres idénticos a los que alguien había añadido la letra B y ¡hasta la C! Desesperado, le envié un email a Charles Simonyi –el inventor del Excel–, para que me diera más: ¡Más filas y más columnas! Así, en plan loco, como si estuviera con los hermanos Marx en un camarote. Sin pensar.

Del sobresfuerzo, he tenido que cogerme una baja. Pero, lo confieso, he pedido a mi médico que ponga en el parte que estoy autorizado a salir de la ciudad. Más que nada por seguir intentando lo mío con la Liga. Y pasarme por la cárcel de Alhaurín –el de la Torre–. Que, ahora, con eso de la firma de la venta del CD Badajoz, ya tiene el aspecto serio de ser sede notarial. Y, si me paro a meditarlo, ese nuevo cuño es como lo de los dos sueldos de Joaquín: un hogar.