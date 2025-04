COP26: hemos creado un monstruo

Comenta Compartir

La avidez por el dinero ha asolado el planeta: según la Organización Meteorológica Mundial, el CO2 emitido, además de crecer en 2020 más que la ... media de los últimos diez años, continúa su incremento en 2021. El acelerado ritmo de consumo está generando la escasez de recursos naturales y la extinción de especies. Hemos creado un monstruo llamado capitalismo; no es más que la Parca engalanada de bellos ropajes que necesita una población en crecimiento exponencial que alimente el consumismo que, desaforado, devora los recursos del planeta, mientras, seductora, nos invita al exterminio. Ya es tarde. Lo dice la ciencia. El cambio climático no lo para ni Dios. Solo se podría atenuar. Necesitamos controlar la natalidad y un nuevo modelo económico que no fomente el dispendio y que reparta sacrificios distribuyendo su menguada riqueza para que todos podamos vivir dignamente. La inacción no está permitida: el coste es inasumible para nuestros descendientes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director