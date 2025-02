8-M: el contumaz negacionismo del PP

Comenta Compartir

Según denunció Carmen Rodríguez García, fulminada directora de Igualdad de la Comunidad de Madrid que preside la aclamada Ayuso, en 2018, 2019 y 2020 no pudo gastar 30 millones que le correspondían del Pacto de Estado contra la violencia de género, porque la comunidad nunca ... derivó a la Dirección General de Igualdad la transferencia que el Gobierno central sí realizó a la Consejería de Hacienda. Y no se reenvió, a pesar de contar con un presupuesto irrisorio, por pura ideología negacionista. En el PP, si cierran los ojos para no ver, los problemas dejan de existir. Pero, siendo necesario socorrer a las víctimas con prevención, formación, atención y ayudas, no tiene sentido... a menos que pretenda ningunear la violencia de género a costa del dolor de los vulnerables.

