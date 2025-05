Controlar la natalidad

Comenta Compartir

En el primer semestre la natalidad española ha sido la más baja desde que se tienen registros. Y lo hace dando la sensación de que ... se trata de un grave problema. Se diría que aún no hemos aceptado la devastadora tesitura en que se halla la humanidad. En realidad, es parte de la solución que podría retrasar el ecocidio; porque... medite en los recursos que consume en un solo día: agua, energía, alimento, ropa, vivienda, desplazamientos, basura... y, si fuma, el aire que envenena, el CO2 que expulsa y las contaminantes colillas que desecha. Ahora multiplique su huella ecológica y de carbono por los 8.010 millones de habitantes del planeta. ¿Es viable? El capitalismo es insaciable y necesita cada vez más consumidores. Un suicidio. Ya padecemos las terribles consecuencias de este proceder. Mientras este mundo no sea sostenible, debería controlarse la natalidad. Si no fuera porque hay inocentes de por medio –los peques–, nos merecemos lo que nos pase.

Temas

Cartas al director