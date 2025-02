Más contribuyentes 'versus' más impuestos

El pilar básico de la fiscalidad se cimenta en la máxima 'pagar según posibilidades, recibir según necesidades'. De este concepto nacen gravámenes progresivos, como es ... el IRPF, con escalas que van desde el 19% hasta rondar el 50%, según regiones.

Ahora bien, ¿qué es 'pagar según posibilidades'? Parece claro lo que significa la segunda parte del aserto, eso de 'recibir según necesidades', considerando necesidades básicas las agrupadas en vivienda, alimentación, sanidad y educación.

Tienen, pues, los gestores públicos un doble o triple reto. Doble porque han de fijar una progresividad impositiva que no resulte confiscatoria, esto es, que no desincentive ni la inversión fruto del ahorro sobre la renta conseguida, ni la búsqueda de la generación por esta vía de la inversión, el trabajo y el esfuerzo, de una mayor riqueza-ahorro-progreso. A la vez, han de garantizar unos niveles básicos de bienestar para la población.

Y en esta última parte está la tercera pata del reto. Porque no se trata de gastar sin prudencia y control, engordando una maquinaria administrativa donde el dinero se escape en gasto ineficiente, ya que, como decía Cafrune, ese dinero «no es de naide y es de tos».

Políticas fiscales de asalto 'a los ricos' pueden resultar muy populistas y atractivas al alimentar la insana envidia, pero, a la postre, no solo no mejoran el bienestar de la población, sino que, con frecuencia, logran el objetivo contrario. Porque lo que el gobernante ha de buscar no es que no haya ricos, sino que no haya pobres. Y eso no se logra ahuyentando la inversión o promoviendo la elusión fiscal o la deslocalización de rentas.

No, eso se logra, en primer lugar, analizando al céntimo el gasto público y eliminando lo superfluo e ineficiente. ¿Saben cuál sería el ahorro solo con esta medida? Pues, tal y como indica el IEE en el estudio sobre la eficiencia del gasto público en España, serían más de 60.000 millones de euros, es decir, un 14% del gasto total, de ese dinero que nos cobran a usted y a mí y que no sabemos muy bien cómo y adónde va a parar.

La segunda medida sería una lucha planificada, contundente y eficaz contra la economía sumergida, que tanto daño nos hace a las empresas porque suponen competencia desleal y, además, nada deja en las arcas públicas.

La tercera es aún más evidente: en vez de cargar con una fiscalidad regresiva y confiscatoria, amplíese la base de contribuyentes, por la vía de emerger la economía sumergida y por la vía de favorecer la inversión productiva.

No estoy inventando nada, lo sé, pero por desgracia en estos tiempos hay que proclamar lo obvio. Y lo obvio es que cuando la presión fiscal se hace intolerable, como parece ser que se empeña el Gobierno, la recaudación neta caerá. Y si cae la recaudación, estará en peligro el estado del bienestar que tanto deseamos asegurar.

Repartir dinero en 'cheques' de 300 o 400 euros ni genera riqueza ni da tranquilidad a las familias. Es una forma de limosna en tiempos preelectorales que engorda el gasto sin aportar a la economía productiva o a la consolidación fiscal. Ese no es, ni de lejos, el camino.