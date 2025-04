Contradicciones

Comenta Compartir

Ante la situación de nuestra economía, no es suficiente que el Gobierno reconozca que tiene que rebajar las expectativas del crecimiento de la economía por ... debajo del 7%. Es necesario un plan consolidado y a más largo plazo que tenga en cuenta la situación real y que actúe sobre sus efectos sociales. No podemos recurrir únicamente a Europa para que demuestre el realismo necesario para sacar a la economía española del bucle en el que se encuentra. No es cierto que el crecimiento en España sea tan robusto como dice el presidente del Gobierno, mientras la inflación se dispara, el Ejecutivo se niega a bajar los impuestos y se empeña en mantener los niveles de un gasto público desbocado.

