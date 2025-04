Contarlo fuera

Comenta Compartir

Hubo un tuit muy gracioso (no me acuerdo de quién) cuando la reforma laboral salió adelante de aquella manera. Con un diputado del PP votando ... a favor y haciendo inútiles los votos rebeldes de dos diputados de UPN. El tuit era un mensaje de ánimo a los corresponsales extranjeros que tenían que contar España para sus países. Contarla estos días tiene todavía más mérito. Por los personajes principales y por los secundarios. Ponerse a explicar a Carromero. O el empeño de Casado y Teodoro para cargarse a la principal figura de su partido durante meses (no lo entendíamos aquí, como para explicarlo fuera). Esa figura a la que le faltó levantar el dedo índice como Dominguín y cuyo discurso del día de autos era equivalente a Thelma y Louise acelerando el coche para saltar por el precipicio. En 'Retahílas', Carmen Martín Gaite escribe: «Lo que está bien contado es igual que si fuera verdad». El sainete del PP es verdad, pero a ver cómo se cuenta.

Opinión HOY