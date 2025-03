Consumo y producción de carne

Comenta Compartir

Greenpeace España es una asociación sin ánimo de lucro, que no recibe subvenciones de ninguna Administración pública, ni dinero de empresas privadas; se financia con ... las cuotas de sus socios y donaciones de personas. Evita pronunciarse en política, pero no renuncia a conseguir incidencia en la misma. Ante la grave situación provocada por las macrogranjas y el excesivo consumo de carne, aplaude el posicionamiento del ministro de Consumo, Alberto Garzón, respecto a la necesidad urgente de reducir el excesivo consumo de carne en España y de frenar el modelo de ganadería industrial y las macrogranjas, pues la producción de carne ha crecido de manera exponencial en un 1000% desde los 60. La Comisión Europea ha decidido llevar a España a los tribunales de justicia de la UE debido a la grave contaminación del agua en nuestro país. El 65% de gases de efecto invernadero y el 94% de las emisiones de amoniaco están generados por la ganadería. Los políticos deben de dejar de torpedear la declaración de Garzón. Los ciudadanos piden más alimentos sanos de calidad y sostenibles. Hay que establecer una moratoria a la ganadería industrial, reducir la cabaña ganadera y el consumo de carne hasta alcanzar la cantidad de 300 gramos por persona; apostar por la ganadería extensiva de base agroecológica y de pequeña escala. No solo nuestra salud está en peligro, también la salud del planeta.

