HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente ¿Qué ha pasado este miércoles 13 de agosto en Extremadura?
Friedrich Merz y Volodímir Zelenski, en su encuentro en Berlín. Afp
Editorial

Contra los hechos consumados

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:26

Si Donald Trump pretende aplicar con Vladímir Putin mañana en Alaska su gusto por el trato rápido, el encuentro terminaría en completo fracaso vista la ... agenda de máximos con la que acude a la cita la delegación rusa. A no ser que el autoproclamado 'presidente de la paz' secunde al autócrata del Kremlin en su delirio de que los territorios del Este de Ucrania –que ocupa solo parcialmente y por la fuerza– ya le pertenecen porque los inscribió en su Constitución. En el discurso del republicano aflora a menudo la narrativa de Moscú tres años y medio después del comienzo de la invasión masiva. Marginados de la mesa de negociación, Volodímir Zelenski y sus aliados de Europa recordaron ayer al estadounidense que solo Kiev pueden hablar sobre la soberanía e integridad del país. Un punto que su interlocutor evitó mencionar al dar cuenta de una conversación «muy agradable». Es difícil aventurar si Trump presionará a Putin para que acepte un alto el fuego en un momento en el que redobla su ferocidad en el frente, o si, llevado por la impaciencia o la indiferencia hacia la suerte de los ucranianos, bendecirá como hechos consumados las consecuencias de una agresión ilegal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
  2. 2 El fuego obliga a evacuar a 700 vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa y a cortar dos carreteras
  3. 3 El fuego cerca Cabezabellosa con vecinos en el interior del pueblo: «Es una ratonera»
  4. 4 El fuego de Jarilla sigue descontrolado y se suma otro «preocupante» en Casares de Hurdes
  5. 5 Dos vehículos acaban calcinados en Plasencia tras un incendio y una posterior colisión
  6. 6 De Ciudad Deportiva al Aeropuerto: así sería el metro de Badajoz cargado de guiños locales
  7. 7 El fuego de Malpartida de Plasencia entra en el Parque Nacional de Monfragüe
  8. 8

    La familia del anciano fallecido por calor en Torremayor denuncia por negligencia a la residencia
  9. 9

    Don Benito y Villanueva dejan a un lado la fusión
  10. 10 Abren una vía de evacuación para rescatar a los vecinos encerrados en Cabezabellosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Contra los hechos consumados

Contra los hechos consumados