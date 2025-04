Consulta presencial o telefónica en el SES

Comenta Compartir

Las dos modalidades de consultas en los tiempos en que vivimos ya se han instalado en nuestras vidas, o por lo menos en los usuarios ... del SES. Creo que nos estamos acostumbrando a un uso incorrecto del servicio, ya es complicado que te cojan el teléfono en el centro de salud e impensable que te puedan dar cita para el día siguiente. Pero lo incomprensible de todo esto es que cuando vas a la consulta, el doctor o doctora empieza a nombrar a personas que no están presentes y que ocupan unas citas para luego no asistir, y así todos los días. Teniendo en cuenta esta forma de actuar, es normal que las citas se retrasen tanto y la atención primaria no funcione como debería. Esta situación se solucionaría si todos apreciáramos lo que tenemos y valoráramos el tiempo y los medios de los que disponemos.

Cartas al director