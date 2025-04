Homeopatía para la seguridad de los peatones

En Unidas Podemos tenemos muy claro que si una niña o un anciano no pueden circular con seguridad por las calles es porque las calles ... están mal diseñadas. Es nuestra culpa y es un síntoma de que estamos fracasando como sociedad porque el progreso de una sociedad no puede hacerse a costa de la marginación de los más débiles.

En el último pleno del Ayuntamiento de Cáceres, Vox presentó una moción para instalar «pasos de peatones inteligentes» en los pasos de cebra más conflictivos de la ciudad, esto es, poner luces para avisar a los conductores de la presencia de un peatón. En Unidas Podemos consideramos que es una solución homeopática. Si las gruesas líneas blancas y señales verticales que anuncian los pasos de cebra no bastan para que los conductores levanten el pie del acelerador, poner unas luces no va a mejorar la seguridad de los peatones. Es una solución que, además, solo sería útil cuando la luz natural escaseara; porque durante el día, por lo visto, no hay atropellos.

En muchos ayuntamientos parece que cualquier propuesta para mejorar la seguridad de los peatones y favorecer la movilidad sostenible nace estrangulada por un miedo cerval a que moleste a algún conductor. De hecho, en el texto de la moción se llega a afirmar que los problemas en los pasos de peatones se deben, en primer lugar, a «la confianza del viandante» y, solo en segundo lugar, a «la actuación del conductor». Dicho de otro modo, la culpa es tanto de los peatones que van provocando como de los conductores que se dejan provocar.

Pero el problema es real: los peatones mueren atropellados en cruces muy anchos, diseñados para que los coches vayan más deprisa; los niños no pueden ir solos por la calle, por lo que castramos su aprendizaje y reducimos su autonomía (y luego nos preguntamos por qué están enganchados a las pantallas y sufren obesidad infantil); el tráfico aísla a los mayores creando un entorno hostil en el que no pueden desenvolverse con seguridad.

Según los estudios de movilidad, el comportamiento de los conductores depende del diseño de las vías, no de su señalización y hay que tratarlo de una manera integral. Por esa razón, en la anterior legislatura presentamos una moción ejecutiva para pacificar el tráfico en el conjunto de la ciudad que, aunque se aprobó por unanimidad, el gobierno municipal decidió guardar en un cajón. Aunque el problema de la seguridad no se va a solucionar si únicamente modificamos los pasos de cebra, hemos presentado una enmienda que se ha aceptado para que se lleve a cabo un estudio y se consideren soluciones de verdad, no homeopáticas, para mejorar la seguridad en nuestras calles. Confiamos, por optimismo o ingenuidad, en que no acabe también en un cajón del despacho del alcalde.

Proponemos medidas cuya efectividad para proteger a los peatones de las actitudes criminales de aquellos conductores que no respetan las normas ya se ha probado. En primer lugar, elevar los pasos de peatones aprovechando las campañas de asfaltado. A nadie le gustan los resaltos, pero desde luego nos obligan a bajar la velocidad y eso es lo que da más seguridad a los peatones.

En segundo lugar, eliminar o reubicar elementos que quitan visibilidad en los pasos de cebra. En muchos casos se colocan contenedores o setos que reducen e incluso bloquean la visibilidad. Otro tanto ocurre con los aparcamientos debido al exagerado aumento del tamaño de los coches. Donde antes podíamos ver al menos a los adultos, ahora los SUV y otro tipo de tanques que ocultan completamente a los peatones.

En tercer lugar, ampliar la acera en el tramo de paso y los cinco metros anteriores, mejorando la visibilidad y estrechando los viales para los coches. Como saben todos los conductores, cuanto más estrecha es la calle, más despacio circulan los coches.

En cuarto lugar, y en esta misma línea, sustituir el aparcamiento junto al paso de peatones por uno para bicicletas y patinetes, con lo que, además de mejorar la visibilidad, fomentamos una movilidad activa y sostenible.

En quinto lugar, eliminar las rotondas urbanas. Las rotondas están diseñadas para agilizar la circulación en los cruces, lo que conlleva un aumento de la velocidad. De hecho, la DGT ha señalado que la salida de las rotondas es el único punto de toda la red viaria en el que han aumentado los atropellos. ¿De verdad queremos favorecer que los coches vayan más deprisa en un entorno urbano?

Se trata, de medidas que mejoran el espacio público y la seguridad de los peatones, pero también son medidas que favorecen la movilidad sostenible y que no afectan de manera significativa al tráfico rodado. Se trata, en suma, de construir una ciudad para todos y todas y no solo para quienes pueden conducir.