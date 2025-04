Comenta Compartir

Con tanta niebla, lluvia a veces y aire fresquito esta semana de debates culturales, cenas copiosas y polvorones me confirma que la Constitución Española es ... una constitución radical porque pretende algo muy difícil: poner en la misma mesa a rojos y azules, pobres y ricos, derechas e izquierdas. Debiera ser más fácil lograr este propósito en un espacio más reducido como, por ejemplo, la ciudad de Cáceres, pero no lo es. Lo que se considera propio de la alta política, o sea, que mientras no se demuestre lo contrario las ideas del otro me perjudican y son nefastas para el país, aquí ocurre también en la charla de café, en las asociaciones de vecinos y en el ateneo. A veces, incluso, entre militantes y votantes del mismo partido. Ejemplos: la mina de litio, la Ribera del Marco, la retirada de símbolos de la dictadura, el Buda, etc. Son «cuestiones disputadas» que en la atrasada Edad Media las universidades resolvían dividiendo a los estudiantes entre partidarios y contrarios para poner en evidencia los mejores y los peores argumentos en pro o en contra. Ahora no. Ahora se prefiere el mitin para los devotos de cada opción en tendencia que va de los partidos a las asociaciones. Algunos usan con rapidez términos como fascista, terrorista o liberal.

Aquí la filosofía ayuda un poco porque distingue el beneficio propio del ajeno, las ideas geniales de las comunes y relativiza la soflama solidaria del que tiene ingresos tres o cuatro veces superiores a los de la inmensa mayoría, o sea, ese pueblo que busca simple y llanamente sobrevivir hasta la próxima catástrofe para cambiar el collar al mismo perro. La Constitución está ahí: en el reino del sentido común, en la templanza de la gente corriente que necesita comer algo cada día y en esos valores sencillos y amigables que, en un mundo de falsos héroes y fantasmas con la bolsa llena, se desprecian. Por eso es radical. He preguntado al tío Google por novedades en la Constitución Española ahora que llega su cumpleaños y he visto muy bien publicitada una edición llamada Martina que, más que a la bandera, por los colores se diría que es una bolsa de patatas fritas que, en la puerta de un colegio desaparecería al momento y no habría que esperar a ser diputado o senador para leerla.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY