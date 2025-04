La Constitución española

No podemos olvidar que la Constitución surgida de las elecciones de 1977 fue, con todo, una Carta Magna en libertad, no una revolución sino un ... compromiso. Y, para ello, se sacrificó a la República y a su exilio histórico y se devolvió a la Monarquía estar por encima de los generales, en nombre de esa vocación del orden superior. La España democrática se convirtió en una monarquía constitucional y el «Régimen» en un régimen moderno de partidos políticos. Constitución pactada que preparó a España hacia las elecciones legislativas.

El pueblo español realizó, desde 1975, una hazaña política de equilibrios, algunos inconfesables. Porque en efecto los gobiernos de la primera transición –cumpliendo como albaceas testamentarios– se quedaron sin tareas por delante, ya que la biografía de sus líderes les impedía hacer reformas en las instituciones y en la administración. Y sin esas reformas la democracia podría haberse convertido en un hospital y no en un campo de juego.

Las elecciones de 1982 revelaron una España profunda y vulnerable y por eso el PSOE no solo fue elegido para construir una democracia de las instituciones, de la práctica jurídica y administrativa, sino también una revolución. Una revolución programada en cuanto a precisiones y objetivos confesables. Y se apostó, frente a un poderoso pasado, por un porvenir deseable. Y me pregunto, ¿por qué no se fue entonces hacia una sociedad socialista?

España renunció al sentido trágico de la vida y negoció. Tal vez fue su primera modernidad real. Ya que cuando murió Franco en 1975 solo se aspiraba a desarmar los intactos aparatos represivos del Antiguo Régimen. Y para eso se requería la legalización de la política y de los partidos políticos.

Las urnas de 1977 barrieron el franquismo histórico, a pesar de que el franquismo histórico y sociológico obtuvo 168 diputados, 122 los socialistas, 20 los comunistas y 16 la derecha civilizada. Votación que fue como un ejercicio de sepultureros del Régimen, cumpliendo así el compromiso de construir una democracia y no la revolución.

A partir de 1982, en España se produjo una evolución socio-política dirigida por representantes de la generación que no hizo la guerra y también porque la yuxtaposición de la iglesia católica, la banca y los comunistas aceptaron que la legalidad suponía el orden civil, y así la transición fue la suma de complicidades al acertar en la definición de los problemas, asumiendo protagonismo, con la ostensible complicidad de una sociedad que era, a la vez, el pasado franquista y el impulso hacia el porvenir.

En la actualidad el programa original del PSOE respecto a la ruptura con el capitalismo se ha transformado en una social democratización que pretende resolver la crisis aplicando viejos instrumentos. Por eso España, por sí misma, no conseguirá resolver sus problemas si no es hablando en el espacio social europeo y reforzando los elementos supranacionales.

Hoy la derecha adquiere dimensiones que intentan marginar socialmente a la izquierda, al profundizar una polarización en la que la extrema derecha sacaría provecho de los crecientes conflictos sociales, contribuyendo a una desestabilización del Estado en relación a la economía y la sociedad, que últimamente van adquiriendo dimensiones insospechadas, lo que demuestra lo difícil que resulta superar las crisis sin que se presenten graves distorsiones.

Hoy nadie puede predecir lo que ocurrirá si ni la derecha ni la izquierda tradicionales logran resolver este problema.

El gobierno actual pretende reactivar la economía mediante estímulos a la demanda (garantizando el aumento del salario mínimo); a ampliar las transferencias sociales con la finalidad de facilitar la creación de nuevos puestos laborales, visado añadido a la tributación del capital improductivo, pero se ha olvidado de la nacionalización de empresas clave y del sector bancario y financiero para optimizar la intervención estatal.

No nos queda más remedio que superar estos momentos decisivos, sin embargo los empresarios no se muestran precisamente proclives a la cooperación tras el triunfo electoral de la izquierda.

En las próximas décadas continuarán los grandes paquetes de problemas y quien pretenda ignorarlos, sea de derecha o de izquierda, fracasará.

Se trata del desempleo estructural; del saneamiento de la seguridad social ante un crecimiento mínimo y una rápida automatización; de la derrota del patriarcalismo; de la sustitución del paradigma de la explotación de la naturaleza; de la degeneración de la lealtad masiva hacia la política armamentística tradicional y de la oposición que cada vez se expresa con más fuerza en contra de la sobredimensión del aparato oficial tecnificado.

¿Quién podrá dar el impulso espiritual y político si las izquierdas, como siempre han hecho, no toman en sus manos exitosamente estas tareas?.

¿No deberían ser los socialistas democráticos y los intelectuales de izquierda los aliados en la lucha por la emancipación social de pueblos e individuos?

Considero que la conciencia izquierdista y progresista, la adhesión a la tolerancia, al diálogo racional y desprejuiciado, por encima de fronteras territoriales, la disposición a la autocrítica y al aprendizaje deberán jugar un papel decisorio para el futuro de nuestro país y en Europa.

No podemos olvidar que, en las actuales circunstancias, buena parte de la civilización europea se encuentra ante un difícil juego.