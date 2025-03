El consentimiento sexual, una deuda pendiente

Mándame un whatsapp cuando llegues! Si hay una sola mujer que regresando sola a casa, después de una salida nocturna, no haya dicho a alguna ... amiga esa frase, que levante la mano.

El temor a ser agredidas sexualmente, a ser violadas, es una constante en la vida de la mujer en España. No importa la apariencia, ni la edad, si no has bebido o vas ebria, el peligro acecha infatigable y en cualquier lugar, un hombre, o varios, atacaran a su presa, en manada o solos.

Hasta hace muy poco tiempo, nos entreteníamos con películas en las que los hombres no solo no tenían ningún reparo en mantener relaciones con mujeres bajo efectos del alcohol o alguna droga ‘menor’ sino que las animaban a beber para que estuviesen «más receptivas y cariñosas». Hoy nos rasgaríamos las vestiduras ante este tipo de proyecciones, sin embargo, tan solo tenemos que acercarnos a algún que otro pub o disco para observar que ese comportamiento sigue siendo habitual entre muchos hombres, y no forma parte de la ficción.

Haberlas, habrá, como las meigas, pero ni yo, ni nadie que conozca, ni los medios de comunicación informan, de mujeres que no puedan reprimir sus deseos sexuales y agredan y violen a hombres sin miramiento.

Pues bien, razones para formar, sensibilizar y legislar sobre el consentimiento nos sobran. Esta necesidad no acaba de descubrirse, y es triste y doloroso que, adquiriendo España el compromiso legislativo en la ratificación de Estambul en el año 2009, haya pasado más de una década para poner el foco en el consentimiento.

El caso de la Manada de Pamplona (manadas hay muchas) nos propinó un manotazo duro y nos puso de frente a muchas realidades a las que dábamos la espalda. En primer lugar, las violaciones grupales, que salieran como setas, ¿o ya estaban? En segundo, las reacciones de las mujeres ante las agresiones sexuales consideradas determinantes para establecer la culpabilidad del despertar de los instintos de los agresores, o incluso ser indicativas de complicidad. En tercero, la regulación del consentimiento manifestado libremente y siendo determinante para la tipificación del delito.

Que el movimiento social causado por el caso dio un vuelco a muchas concepciones arcaicas nadie lo duda ya. La ley del ‘solo sí es sí’ vino a dar respuesta a una sociedad que se rebelaba al grito de «yo si te creo» y recogió en un solo tipo (agresión) todas sus posibilidades, ampliando, eso sí, la horquilla de penas para castigar de lo más leve a lo más grave.

Que las bondades de la bienintencionada ley se vean ensombrecidas por sus efectos perversos no es una cuestión baladí, y en ello andan políticos y juristas. Sin pretender entrar en un análisis, diré que no se puede frivolizar con la reducción legal y pertinente de condenas a quien en justicia moral no corresponden, pero tampoco debemos dejarnos llevar por «el grito de los castigadores», que creen que cuánto más dura sea la pena mayor es el resarcimiento. España es uno de los países europeos con penas más altas y, de otro lado, las horquillas cortas entre las penas máximas y mínimas implican menor número de condena por falta de proporcionalidad.