El Consejo que desaconsejo

La elección de Alberto Núñez Feijóo como líder del Partido Popular parece que ha traído nuevos aires a la enquistada renovación del Consejo General del ... Poder Judicial. EL CGPJ es un órgano cuyos miembros, según mandato constitucional, debieran renovarse cada cinco años, pero las diferencias políticas han hecho que los actuales vocales lleven en el cargo desde finales del año 2013; esto es, casi ocho años y medio. Una distorsión de la normativa constitucional en toda regla.

El órgano de gobierno de los jueces tiene una importancia muy relevante dentro del panorama institucional español, toda vez que, sin ir más lejos, es el encargado de seleccionar a los miembros del Tribunal Supremo y de designar los presidentes de los principales tribunales del Estado. La elección de los vocales del CGPJ ha sufrido diferentes modificaciones desde el año 1980, siendo en la actualidad el Congreso y el Senado los actores fundamentales en dicho proceso.

Desde determinadas instancias se exige una modificación del procedimiento de selección de los miembros del Consejo que otorgue un papel decisorio al propio colectivo judicial, lo que iría en detrimento de la influencia de los partidos políticos en la materia en cuestión. Es precisamente ese elemento el que ha estado sustentando el bloqueo a la renovación mantenido en los últimos años por el Partido Popular que, paradójicamente, no abordó una modificación normativa en esa línea cuando tuvo mayoría suficiente para acometerla. Con todo, no podemos obviar que el cambio del centro de gravedad en la elección de los vocales desde el Parlamento hacia la judicatura haría que otros actores hasta ahora no mencionados –las asociaciones judiciales– asumieran un papel preponderante pudiendo proyectar, con distintos protagonistas, los defectos ya detectados; en este caso, hacia la promoción y defensa de sus asociados.

Ha de fomentarse la objetividad y la ecuanimidad en el ejercicio de las responsabilidades

Sin entrar a valorar la bondad de una modificación en la línea expuesta, debemos preguntarnos si lo que verdaderamente deseamos es que el gobierno de los jueces sea elegido principalmente por ellos mismos o si, más bien, lo que ansiamos en realidad es que el CGPJ funcione según un criterio general de objetividad, fundamentalmente en cuestiones tan sensibles como la de los nombramientos. Esta reflexión, sin duda, va mucho más allá del procedimiento de elección de los vocales o de la propia letra de la ley para entrar directamente en la cultura con la que se desarrolla la responsabilidad del cargo en ese órgano y, en general, en otras instituciones públicas e incluso privadas.

En los últimos tiempos han proliferado en numerosas instituciones códigos éticos y de buen gobierno que pretenden informar y regular la debida actitud con la que quienes los desempeñan deben comportarse a la hora de ejercer sus cargos. Se trataría de plasmar en texto una cultura de adecuado ejercicio del cargo, asumiendo actitudes positivas comúnmente aceptadas por la sociedad en su conjunto. No obstante, tal y como expusieron magistralmente Max Bazerman y Ann Tenbrunsel en su libro 'Blind Spots' (Princeton University Press, 2011) y de cara a alcanzar un funcionamiento adecuado de las instituciones, el ingrediente verdaderamente trascendente no son tanto las políticas o culturas 'oficiales', en referencia a aquellas que se encuentran recogidas en textos normativos o códigos éticos, sino los comportamientos habituales, la cultura informal efectiva que desarrollen las personas que ejerzan responsabilidades relevantes en las instituciones. Esta será el espejo en el que el resto del grupo se mirará para adoptar sus propios comportamientos.

En un interesante estudio, Kramer, Otto y Pawlowski ('Nationalistic bias among international expert: Evidence from profesional ski jumping', 2021) analizaron la actuación de los jueces de saltos de esquí a la hora de juzgar el estilo de los deportistas de esta disciplina en competiciones internacionales de primer nivel. Concluyeron que casi la mitad de los jueces favorecían con sus valoraciones a los saltadores de su misma nacionalidad. Es curioso, no obstante, que dicho sesgo aparecía de forma especialmente marcada en los jueces de algunos países concretos –el caso más evidente es el de Rusia–, mientras que en otros casos, como el de los jueces fineses o noruegos, no se aprecia que sus votaciones tendieran a favorecer singularmente a sus nacionales, lo que los ubicaría como los jueces más ecuánimes y objetivos.

En fin, debemos promocionar un cambio cultural que, más allá de los textos normativos, códigos éticos y procedimientos formales de elección, fomente una cultura cotidiana de objetividad y ecuanimidad en el ejercicio de las responsabilidades tanto públicas como privadas. Aun asumiendo que a buen seguro podemos encontrar métodos más adecuados que otros para seleccionar los miembros de, en este caso, el Consejo General del Poder Judicial, lo verdaderamente relevante no es tanto que su elección se realice de una forma u otra. Y sí que una vez elegidos, como los jueces de esquí noruegos y fineses, se fijen en la calidad y estilo del salto a la hora de puntuar y no en la procedencia del saltador.

Profesor de la Universidad del País Vasco y 'visiting fellow' en el Clare Hall College de la Universidad de Cambridge