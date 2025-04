Comenta Compartir

No sé por qué he asociado dos conceptos que, en esencia, son antagónicos, para darle contenido a una carta en la que mi única intención ... es demostrar que ni la inteligencia ni la tozudez son patrimonio de nadie, y que pueden llegar a estar muy próximos a pesar de la supuesta distancia. He conocido mentes brillantes de una tozudez extraordinaria y a tozudos inteligentísimos, que no es lo mismo, aunque a veces lo parezca, lo que confirmaría la teoría de que la clarividencia y la terquedad no están reñidas en absoluto, como lo demuestran habitualmente con sus actitudes lo genios insufribles y los obstinados intelectuales. Lo que quería decir es que no tengo nada de genio, que a tozudo no me gana nadie y que por eso lo puedo hablar con conocimiento de causas perdidas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director