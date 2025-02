Coño, qué piropo

Cela publicó en 1988 'Reloj de arena, reloj de sol, reloj de sangre', poema que encargó manuscribiera al grabador Borja de Pedro y del que sólo se tiraron 200 ejemplares. Cela no ponía un duro, cien para él, cien para el grabador. La edición, una ... maravilla: 22 hojas en papel de hilo de gran calidad. Texto e ilustraciones todo grabado al aguafuerte. 20 planchas con texto y grabados. 9 aguafuertes originales firmados y numerados a mano por el artista. En rama guardado en carpeta de madera forrada con terciopelo rojo, y dentro de una regia caja también de madera forrada con el terciopelo y con una placa metálica con el nombre del autor.

De alto contenido erótico –«ponte de rodillas y suplícame que te huela el abismo sin fondo y te escuche la afinada cítara que escondes entre las piernas... El coño hija de puta te huele a la venenosa y embriagadora flor de la adelfa»–, se cotizó entonces en 350.000 pesetas. Hoy los que quedan están por los 2000 euros.

Leonardo Romero Tobar, catedrático, historiador y crítico literario lo valoró como «muy bueno, Cela en estado puro». De Pedro, que «será de los textos mejores de Cela».

Cela y Marina quisieron hacerlo desaparecer porque Marina pensaba que la iban a identificar con el personaje y porque la concesión del Nobel no encajaba con una cosa así.

Esto supuso que su hijo no conociera el libro hasta 2018 cuando leyó un reportaje de Inés Martín Rodrigo en ABC, lo que le hizo comentar: «¡Qué tremenda termina por ser cualquier censura! Y la personal, es la peor de todas [...] Lo políticamente correcto es, además de una gilipollez, un cero a la izquierda en materia de literatura... De la libertad creativa pueden salir tanto obras maestras como bodrios. Sin embargo, es verdad que la batalla por esa libertad es importante en sí misma; hay que darla al margen del resultado».

¿Y a qué viene esto? Porque Irene Montero, sostenida con mis impuestos y los de usted, nos ha advertido estas fiestas que «Charo –no la primera mujer de Cela, claro– está un poquito hasta el coño de hacerlo todo en la cena de Nochebuena».

No me epata, al contrario, me parece una ordinariez, lo que viene a corroborar lo que decía Cela Conde, la batalla por la libertad hay que darla al margen del resultado, sea Cela o Montero.

Quizás se sintiera inspirada en el piropo que le echó en 2021 Quique Peinado cuando la entrevistó en 'Buenísmo bien', en la Ser, 'of course': «Tienes un coño como esta mesa de grande», a lo que la Montero contestó: «Es un piropo muy bonito».

¡Coño, y muchos reportándonos!