Congreso o Teatro de la Comedia

Comenta Compartir

Las palabras de la ministra de la Defensa en el Congreso hace unos días sonaron a música celestial para aquellos que creen en el Estado ... y aman a España por encima de independentistas y terroristas. Defendía a su país de las agresiones de todo tipo; y sus palabras. «¿Qué tiene que hacer el estado cuando alguien declara la independencia?» fueron ratificadas por su presidente, que se alzaba como adalid de una coherencia política insuperable ¿Y qué vamos a decir de independentistas y demás calaña política? Pues que estuvieron magníficos en sus actuaciones y en sus hipotéticas rasgaduras de vestidura al estilo senatorial romano. El sainete fue perfecto, ni Ramón de la Cruz lo hubiese escrito tan bien. Claro es que el lema del ilustre escritor era «Yo escribo y la verdad me dicta», y en esta bufonada no existe la verdad. El guion fue escrito para tontos pero ya no los hay en esta nación y la sobreactuación quedó al descubierto. Esto es así porque, si no lo fuese, en el momento mismo que se cambió el quórum para entrar en la comisión de secretos oficiales y dejar paso a independentistas y terroristas, Robles debería haber presentado su dimisión, mientras su presidente añadía una desvergüenza más a su currículo.

El quid de la cuestión estriba en permitir que en nuestras Cortes puedan estar independentistas o partidos acunados por el terrorismo de ETA, porque una vez instalados y siendo peones del conchabeo político, nada les impedía llegar, como es el caso, a la comisión de Seguridad Nacional. Bastaba que Sánchez necesitase de su silencio o sus votos. Así ha sido de vergonzosa esta comedia. Y convertido el Congreso en el Teatro de la Comedia de Madrid.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora