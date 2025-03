Confínese señor Sánchez

Comenta Compartir

Llegó un monstruo desde China y comenzó la nueva era. Pedro Sánchez se subió al narcisismo que compró al nacer y esparció el miedo, el ... agotamiento y la falta de esperanza Creó un pueblo invisible y agotado: incidencia, vacunas, confinamiento... Y comenzó a inocular ausencia de valores, y su nueva normalidad: no pensar más allá de lo que el 'rey del narcisismo' quiera trasladar. Mientras, morimos de miedo ante la subida del coste de la vida, indignados de como con sus sueldos no tienen miedo, desprotegidos ante una vida virtual y convertidos en muñecos que dan paso a su persona, la única que le interesa, creando así una sociedad fantasma en la que el pensamiento no tiene valor y todo se cede al protagonista de esta era. El presidente del gobierno de este país es el máximo responsable de nuestro miedo, sumisión y agotamiento. No queremos contagios de su persona. Resulta letal para el alma. Confínese para siempre. Y vacúnese contra el mal que le invade: la soberbia y si es posible varias dosis... por si acaso revierte.

Cartas a la directora