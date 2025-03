Conexión rural

Cuando con cierta frecuencia voy a la estación de autobuses de Cáceres, me parece atravesar un portal del tiempo: la entrada, las taquillas, información, consigna... ... Todo parece congelado en el siglo pasado; salvo la cafetería, que es el objeto de mis visitas, que se ha convertido en un espacio funcional, abierto y moderno, donde creo que hacen las mejores hamburguesas de Cáceres.

Ahora que el foco mediático está puesto en la inauguración de la nueva infraestructura ferroviaria entre Badajoz y Plasencia, creo que no se puede perder la perspectiva del aislamiento, y las muy deficientes comunicaciones en transporte público de nuestros pueblos. Al hilo del tren, he podido constatar en redes sociales la protesta de vecinos de entornos rurales, que aun entendiendo que el nuevo Alvia no puede parar en todos los pueblos y han perdido su estación, exigen una alternativa, para hacer sus gestiones en tiempos y horarios razonables. Tengo la impresión de que la Administración no atisba ninguna solución más allá de las subvenciones a las actuales líneas de autobús deficitarias, y con una calidad del servicio cuestionable. Auguro que el problema se va a agravar, por el incremento del precio de los combustibles, el envejecimiento de la población e incluso la ausencia de otros servicios públicos de transporte, los pocos taxistas rurales están desapareciendo.

Sería deseable una alternativa ambiciosa, con visión de futuro, acorde con la Agenda 2030 en la que implicar a todas las administraciones para poner en marcha una red pública de microbuses eléctricos, con gestión directa desde las mancomunidades que garanticen al menos dos servicios diarios a las cabeceras de comarca y que puedan conectar con trenes lanzaderas de la nueva plataforma ferroviaria en horarios compatibles.

Sería una iniciativa de alcance, pero factible con fondos europeos. Ante la ausencia de otras alternativas, como sostiene el presidente, debemos atrevernos, si es que de verdad se apuesta por el futuro, y mantener viva la Extremadura rural.