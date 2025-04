Conductores y límites de velocidad

Comenta Compartir

La velocidad es un elemento crucial para la seguridad vial en las carreteras. No solo representa un factor de riesgo de accidentes sino que, en ... un atropello, puede suponer la diferencia entre un accidente leve y un siniestro grave o, incluso, mortal. Sin embargo, son mayoría los conductores que no respetan los límites de velocidad. Ni los radares, ni las multas, ni las campañas de tráfico han podido acabar con una costumbre que parece muy arraigada entre los conductores españoles: los límites de velocidad no se respetan y los excesos al volante son una de las causas más habituales de percances de tráfico, junto con la conducción distraída, el móvil, fatiga o conducir bajo los efectos del alcohol u otros estupefacientes.

Los especialistas en seguridad vial mantienen su tesis de que en los accidentes de tráfico influye un 90% de conducta humana y el restante 10% corresponde a otros factores como el de la falta de educación vial de los conductores. También, por otro lado, luchar contra el peligro al volante es una responsabilidad de todos. No cabe duda de que el estado de las carreteras tiene una gran importancia. Si es malo, se producirán más accidentes y de mejorarlo deben encargarse las autoridades competentes. Pero los que conducen están obligados a implicarse para reducir la siniestralidad evitando conductas inseguras y sancionables y aplicando la prudencia y el respeto de las normas cuando utilizan sus vehículos. De todas formas, ya sea por distracción, ya por desconocimiento, muchos conductores cometen peligrosas imprudencias al volante que pueden derivar en funestas consecuencias

