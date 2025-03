Los concursantes

Comenta Compartir

Aunque los veo todos los días en 'La ruleta de la suerte', no dejan de sorprenderme por lo ignorantes que son, incluso con una licenciatura ... universitaria. Bien es verdad que como siempre tenemos a mano nuestro móvil, podemos entrar en Google y preguntarle lo que queramos saber. O simplemente hablar con nuestra ayudante: Siri, ¿Cómo se llamaba en la Biblia el padre de Isaac? Y te contesta rápidamente: Abraham... Pero eso no me parece obstáculo para que dispongamos de un caudal mínimo de conocimientos, y no solo de memorietas, sino de cómo funciona el mundo y quiénes han destacado en su construcción a lo largo de la historia. Nos servirá, sin ir más lejos, para tener un criterio y saber lo que hemos de votar, que tiene sus consecuencias para todos.

Por ejemplo: le preguntan a un concursante libro y autor y se ve claramente, a falta solo de alguna letra, 'Gramática Española. Antonio de Nebrija'. Alguien muy importante en nuestra historia de la Lengua, pues fue el autor de la primera Gramática Española. Este concursante, que decía ser escritor, y que había sido invitado por el Día del Libro no fue capaz de identificarlo. Penoso... Y si ahora se estudia la Historia a partir de una determinada época, la ignorancia aumentará y le darán la razón a los que contestan: «Es que yo no había nacido todavía». El presente es consecuencia del pasado y se proyecta hacia el futuro; es la base sobre la que la sociedad evoluciona, a veces con cambios radicales. Se quiere solucionar un problema porque nunca se llegaba a la Historia Contemporánea, si se pretendía estudiar los contenidos por orden cronológico. Es la sábana que te tapa los pies o el cuerpo, pero no tapa todo. Se está produciendo en la enseñanza un distanciamiento entre un grupo de jóvenes, minoritario, que sale más preparado que nosotros, los de época anterior, y una gran masa que terminan siendo más ignorantes. Sobre todo porque no valoran la cultura en sus diversas manifestaciones.

