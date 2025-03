Conciliar, ese verbo

Comenta Compartir

No termino de entender esa moda creciente de celebrar los días mundiales de cosas. Es más, me hallo sorprendida de la cantidad de asuntos que ... pueden conmemorarse, desde lo más solemne e importante hasta la chorrada más gorda, como las 'cocretas', que ponemos a la misma altura que el cambio climático. Todos somos hijos de Dios, que se decía cuando yo era pequeña. Tábula rasa, todo al mismo saco. El 27 de marzo fue el cumpleaños de una de mis mejores amigas y también día de la disfunción eréctil, lo cual nos dio munición para reírnos en el grupo de Whatsapp en el que nos relacionamos, porque igualar ambos eventos nos resultaba de un cachondeo irresistible. No vemos floja a nuestra amiga, sino vigorosa y muy capaz, así que nos parece que esa conmemoración no le pega nada. Reímos como señoras que se escandalizan un poco pero que no pueden parar de decir ordinarieces e irreverencias. Empantalladas, sí, y lejos, cada una en un sitio de España y del extranjero, pero guardando la esencia de esa relación de amistad que tenemos desde pequeñas.

Días mundiales. Los hay de toda ralea, sin parar, lo que nos da temas a los periodistas y ayuda a que durante una jornada nos creamos que se solucionan los problemas solo con pensar un poco en ellos. Luego todo vuelve a su ser hasta el próximo año, no se trata de solucionar nada. Eso pensaba hace un par de semanas, cuando de forma simultánea en radio, tele y prensa se entregaban con fruición a reflexionar y sacar casos y ejemplos sobre lo difícil que es conciliar. El 23 de marzo es el día de la corresponsabilidad y el asunto da de sí, más que nada por todo lo que nos queda para lograr una sociedad en la que las obligaciones familiares y los cuidados no sean consideradas un asunto menor, algo que debe resolverse en la interioridad de un hogar. Veía con bastante repelús en alguna de las piezas televisivas que contemplé aquel día que en un porcentaje alto las mujeres no querían delegar los cuidados de los hijos a la otra parte. Eso decían, que había mujeres que no querían delegar, lo cual sonaba a argumento de peso para continuar manteniendo un sistema en el que aún son minoritarias las excedencias que se cogen los hombres para pasar un tiempo cuidando a sus hijos en exclusiva (un 7% en Extremadura, según publicó este diario). Eso de no querer delegar recordaba a los estereotipos que retratan a las madres como esos seres omnipresentes en la vida de sus hijos, esas gallinas que se creen que nadie cambiará el pañal a su hijo como ella y que el purecito de verduras a nadie en el mundo le queda igual. Contado como lo contaba la noticia dejaba en el aire la idea de que las mujeres, las madres, es que somos un poco así, acaparadoras, indoblegables, permanentemente atentas a las necesidades de nuestros hijos, sacrificadas, abnegadas... y que no queremos delegar. Como somos, oye, no tenemos remedio. Nadie en esa pieza televisiva se paraba a pensar que si eso pasa, que si hay mujeres capaces de renunciar a su profesión, a sus intereses, a sus gustos y a parte de su vida puede que sea por algo, porque a veces el malabarismo es tal, tiene tantas bolas, que si no tienes enfrente a alguien que se haga cargo en serio, quemas las naves y te entregas. Y te quedas.

