Lana es una cantante ucraniana, que lleva nueve meses en nuestra ciudad. Su voz fue protagonista en el primer concierto Solidario por la Paz organizado ... por Músicos sin Fronteras, que se celebró en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

Acompañada al piano por Pedro Monty, y al violín por Pedro Martínez, Lana rememoró también de esta forma a todos sus vecinos y familiares que no han tenido su misma suerte. Se cumple ya un año del comienzo de la Guerra en su país, algo que ella es capaz de recordar con gran tristeza y a través de la música. Lana fue ganadora de concursos internacionales como el Golden Talents of Madrid 2021, Magic Voice, y finalista en el programa ‘Square of sucess’ de la televisión ucraniana.

Una vez más, eventos como este nos acercan a otras realidades, que no nos resultan ajenas y que contribuyen a aportar granitos de arena en el camino hacia la paz, el equilibrio y el respeto por los derechos humanos. Y una vez más, Badajoz vuelve a mostrar su cara más solidaria. No son necesarias grandes acciones, en lo pequeño también podemos ir construyendo, y ayudar así a los que más lo necesitan.