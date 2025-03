Aquel concierto de Navidad

Comenta Compartir

«Puer natus est in Bethelem, Halleluya...». Con este villancico gregoriano solía empezar el concierto de Navidad del Coro del Conservatorio, dirigido por don Carmelo ... Solís. Después vendría la polifonía religiosa del siglo XVI, Francisco Guerrero, y su «A un Niño llorando al hielo», de una complejidad tremenda, Palestrina, cancioneros de la Colombina y de Upsala. Una selección de villancicos extremeños. Piezas tan originales como el Perogrullo e incluso uno venezolano, «a adorar al Niño». Para acabar en ese momento tan esperado, la ejercución perfecta del Adeste Fideles, himno universal de la Navidad. El concierto de Semana Santa, mucho más denso. El Miserere de Allegri, con el doble coro, cuando las sopranos se desplazaban por la Vía Sacra. Compuesto en el siglo XVII, el Papa Urbano VIII amenazó con el anatema a quien lo copiara, pero Mozart, tenía que ser él, lo copió de oído. La Catedral, a rebosar. A la muerte de don Carmelo, le sustituyó Joaquín Fernández Picón, injustamente valorado; hizo lo que pudo, y detrás vino quien no lo hizo bueno, sino excelente. Alonso Gómez no se hizo cargo de la dirección del coro, sino de su disolución. He ido a un concierto del Coro Amadeus y no he vuelto. Cuando el coro se va a cantar a la capilla más alejada del altar mayor, es reírse del público. Debe ser moderno. El Orfeón Donostiarra lleva más de un siglo cantando, sin moverse de su sitio. Otra Navidad recordando aquella maravilla que se fue, para no volver.

