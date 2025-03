Libros regalados

Comenta Compartir

Hago un ruego encarecido por un asunto que hace unas semanas me preocupa. Mi marido, Lolo Unión Guisado, de 81 años, es conocido por sus ... hazañas deportivas tanto en atletismo como en natación, y por muchos es conocido por su generosidad regalando medallas y libros que tenemos en casa de poesía, deportes, etc. Es una biblioteca humilde pero son nuestros libros, de los dos y de parte de la familia. El caso es que hace unos días echo en falta unos libros de texto que fueron de mi padre así como un ex-libris, ejemplares muy queridos y que son parte de nuestra historia familiar. Cuando le pregunto interesada, me contesta que no recuerda a quién se los ha dado. Por eso desde aquí hago este llamamiento por si alguien me pudiera ayudar a recuperarlos.

Cartas a la directora