¿Concesiones para el fin de la guerra?

Comenta Compartir

Se acaban de cumplir tres meses de la invasión rusa en Ucrania y comienzan a escucharse las primeras voces a favor de hacer concesiones territoriales ... a Rusia en pro de un acuerdo de paz. Estas propuestas llegan sobre todo desde Occidente porque la guerra no tiene visos de concluir pronto. No obstante, los ucranianos no desean ceder ningún territorio y siguen manteniendo la firme idea de expulsar al invasor ruso y, de paso, liberar Crimea y todo el Dombás. Parece que ellos están más convencidos que nadie de que es posible. Abogan por continuar recibiendo armas pesadas y contraatacar. Su presidente, Zelenski, ha declarado que solo se reunirá con Putin si hay sobre la mesa un acuerdo de paz que signifique volver a las fronteras previas al 24 de febrero. En la práctica sería echar a los invasores de regiones como Jersón, Zaporiyia y, por supuesto, el Dombás.

En una encuesta reciente, el 82% de los ciudadanos no deseaba entregar ningún territorio al enemigo (pese a los cientos de civiles que siguen muriendo por los indiscriminados ataques rusos) y asumían con entereza que la guerra sería larga. Macron le sugirió a Zelenski ceder algún territorio y así contentar a Putin (obviando que el dictador ruso ya ocupó Crimea en 2014 y unos años más tarde ha decidido que no era suficiente). La respuesta de la sociedad ucraniana no se hizo esperar. ¿Qué región francesa querría sacrificar el presidente francés en caso de que su país sufriera una invasión? Lo que Macron no se preguntó es qué pasaría con las regiones ocupadas por los rusos. La respuesta es bien conocida por los ucranianos: vivir en un régimen estalinista donde los interrogatorios, torturas, violaciones y secuestros serían constantes. La mejor fórmula de poner fin a la guerra es derrotar a Rusia y humillarla para que aparque definitivamente sus ínfulas imperialistas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión