El concejal Vélez, contra Badajoz

No me tomo a broma la pretensión del exconcejal de Vox Alejandro Vélez de que el Ayuntamiento de Badajoz declare persona 'non grata' a la presentadora de Los Palomos Henar Álvarez por haber hecho un chiste sin pizca de gracia sobre el origen de esta ... fiesta a partir del comentario homófobo que hizo el alcalde Miguel Celdrán, en el año 2011, en una tertulia de la cadena Cope. Debería tomármelo a broma porque tiene su guasa, pero me tiene preocupado que después de los días que han pasado solo Unidas Podemos (olé por Erika Cadenas) rechace la proposición de Vélez porque es un ataque a la libertad de expresión.

Yo creo que, siendo un ataque a la libertad de expresión, también es algo más. Creo que esta proposición es un ataque a Badajoz, que desde la primera edición, la de la caravana del Gran Wyoming, ha acogido con los brazos abiertos la fiesta de Los Palomos y lo que representa de celebración de la diversidad sexual. Contra ese Badajoz es contra lo que va la propuesta de Vélez, a quien le encantaría declarar 'ciudad non grata' por acoger Los Palomos. Henar Álvarez y su desafortunado chiste es la excusa para desacreditar la imagen de tolerancia de esta ciudad y que a partir de ahora aparezca en toda España como una cateta que, como decía el sábado Marisa García en estas páginas, no aguanta una broma de su propia fiesta. Vélez también va contra Miguel Celdrán y lo adscribe, sin ningún rubor, en el bando de los ofendidos, olvidando que apoyó la fiesta con fondos municipales y que, cuando Los Palomos empezaron, tuvo la inteligencia de transformar su comentario intolerable de que no quería cerca a los palomos cojos en esta celebración que coloca a Badajoz entre las ciudades que expresan su voluntad de defender que cada quien viva su sexualidad como le dé la gana. Ese es el problema de Vélez. En realidad, –este concejal no es nuevo en política– su problema siempre es el mismo: la diversidad, cualquiera que sea, sexual, ideológica, religiosa, de raza o nacionalidad. Ahora son Los Palomos y antes fueron los musulmanes. A Vélez no le gusta que haya gente que no sea como él quiere que se sea. Y punto. No tengo dudas de que no hubiera dicho esta boca es mía si en lugar de llamarle homófobo a Celdrán, Henar Álvarez le hubiera llamado corrupto o pederasta. Con todo, su estrambótica propuesta ha tenido una virtud: que después de más de una semana ni el PP ni el PSOE hayan expresado con claridad qué posición adoptar sobre ella ha puesto en evidencia la estatura política de las dos personas con posibilidades de gobernar el Ayuntamiento. Este es uno de esos asuntos que sitúan a la gente y que representan una oportunidad para que un político se defina sobre qué tipo de ciudad le gustaría que fuera Badajoz: la que tiene suficiente carácter para aguantar una broma, aunque sea lamentable, o la que quiere ir por la vida de ofendida. Los badajocenses tenemos derecho a exigir a Cabezas y a Cavacasillas que dejen de cobijarse en el silencio y que se definan, porque elegir una u otra ciudad es todo un programa electoral.

