Al concejal cacereño Andrés Licerán

A través de las publicaciones en el diario HOY nos hemos enterado que el concejal socialista del Ayuntamiento de Cáceres Andrés Licerán, que ejercía como ... portavoz del Ayuntamiento y concejal de Movilidad, Seguridad, Fomento, Recursos Humanos, Servicios Públicos e Infraestructuras, ha sido sancionado por conducir sin seguro del coche durante un año, y con la ITV caducada. El comportamiento que ha tenido este señor de saltarse las normas como concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana ha sido extraordinario, sobre todo porque debería ser el primero de dar ejemplo a los cacereños. Pero claro estos políticos no entienden la palabra «dimisión» y encima cuenta con el apoyo del alcalde de Cáceres, Luis Salaya, por ser su mano derecha. Además de todas estas irregularidades, este señor que ocupaba una «superconcejalía» dice que lo del seguro es debido a un cambio de residencia, y que no le llegaban las cartas. Lo que parece que no sabe es que existe internet y que las compañías de seguros lo que hacen es renovar las pólizas todos los años a través de la entidad bancaria que tiene asignada, mientras no reciban orden en contra, por lo cual esta excusa no tiene fundamento. Así son nuestros políticos en España. Qué tiene que pasar para que dimitan después de las irregulares que cometen y que ponen en peligro los derechos de sus ciudadanos....

