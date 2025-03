Comenta Compartir

Uno de los retos que han asumido la mayoría de las empresas es la venta 'online'. El confinamiento puso de relieve que solo aquellas que ... ofrecían un buen servicio 'online' podrían sobrevivir, pues, además, los hábitos de consumo estaban cambiando y las compras a golpe de clic se iban imponiendo. Tras tantos meses encerrados, se evidenció esta realidad: las ventas 'online' no paraban de aumentar. En las últimas semanas han aparecido en los medios de comunicación noticias sobre las mercancías procedentes de China, alertando incluso de un posible desabastecimiento. Se han visto imágenes del puerto de Los Ángeles repleto de contenedores a la espera de ser transportados, así como a expertos hablando del encarecimiento del precio de los productos por este motivo. Esto me lleva a reflexionar sobre la forma compulsiva en que se consume y a la dependencia del exterior. Por poner el ejemplo de la industria textil, hasta hace muy poco tiempo las firmas de moda españolas fabricaban en España o en países cercanos, siendo esto muy beneficioso para el empleo. Actualmente casi todas lo hacen en países asiáticos, de manera que el ritmo frenético de ventas 'online' va asociado a la celeridad de traer desde China los productos para que el cliente no tenga que esperar. Hay artículos que quizá vengan desde China por motivos concretos, pero otros muchos se podrían fabricar en España, como se hacía. Asimismo, los comercios locales, los que existen en muchísimos pueblos, barrios e incluso en los centros de las ciudades, se van muriendo, y son los que más necesitan que les compremos. Están al lado de nuestras casas, son de nuestros vecinos y ellos nos facilitan un trato cercano y personalizado. Si bien es cierto que las compras 'online' son muy cómodas y facilitan el proceso a los clientes, hay muchas cosas que se pueden adquirir perfectamente en los comercios locales. Internet controla y determina nuestras vidas, pero nunca podrá conseguir la experiencia real, el tú a tú.

